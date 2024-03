¿Nace un romance? Rosangela Espinoza habla sobre una posible relación con Pancho Rodríguez

¿Del odio al amor...? "Esto es Guerra" vive momentos tensos y los enfrentamientos entre "guerreros" y "combatientes" cada vez son más fuertes. La lucha por demostrar quien es el mejor está al "rojo vivo" y por ello, los reclamos son constantes. Uno de los cruces de palabras que se han visto en los últimos días tiene que ver con Pancho Rodríguez y Rosangela Espinoza, por lo que algunos piensan que entre ambos quedan temas por resolver luego de sus coqueteos hace un par de años en el reality. ¿Será cierto?

Rosangela Espinoza habla sobre posible romance con Pancho

"Esto es Guerra" vive día a día la lucha entre "guerreros" y "combatientes" por saber que equipo es el mejor. Los enfrentamientos entre Micheille Soifer y Vania Torres, Hugo García y Patricio Parodi, entre otros, marcan la pauta del reality y la competencia se vive al máximo.

Además, ya que ningún equipo quiere dar su "brazo a torcer", los reclamos se hacen cada vez más constantes y esto ha producido que en los últimos días se produzca un inesperado enfrentamiento entre Rosangela Espinoza y Pancho Rodríguez. La popular "Chica Selfie" acusó al chileno de estar obsesionado con ella y muchos recordaron los coqueteos que ambos protagonizaron en el pasado.

Ante esto, Rosangela habló sobre una posible relación con Pancho Rodríguez y su respuesta dejó sorprendido a más de uno. ¿Dónde hubo fuego cenizas quedan?

"Eso fue en la academia (Pancho le robó un beso), no, entrenamos juntos sí me acuerdo en Inka Challenge, pero no, de salir, no, no (Algunos dijeron se reaviva acá el tema) No, no hay nada, estoy enfocada en el trabajo, en mis proyectos, acá se apagan las cámaras y yo me voy", mencionó la guerrera.

Con esto, Rosangela Espinoza le cierra las puertas al amor, o al menos, a Pancho Rodríguez, ya que en los últimos días se le ha visto muy coqueta con Piero Arenas.

¿Pasará algo con el "chibolo"?

En los últimos días, los coqueteos entre Rosangela Espinoza y Piero Arenas se han hecho más constantes. El "guerrero" la trata con sumo dedicación e incluso bromea con ella diciéndole "amor de mi vida". Sin embargo, pese a esto, la modelo descarta también entablar una relación con el chiclayano.

"Siempre me van a shippear, tú sabes, mientras esté soltera me van a buscar novio, el público, mis seguidores, todos me quieren buscar novio, ya llevo mucho tiempo soltera", sostuvo.

Además, señaló que posiblemente Piero Arenas quiera colgarse de su fama, algo que ella prefiere evitar. "Yo quiero acciones, no palabras, yo puedo pensar que quiere mi fama, que quiere colgarse el chibolo este. Yo creo que por ahí no va, acciones ¿no? Te invito un cafecito, unas rositas, no sé, acá nada más ah, pero tú ves mi whatsapp y no hay ningún 'hola ¿cómo estás? ¿cómo amaneciste?', nada", sentenció.