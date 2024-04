Daniela Darcourt fue confundida por Yahaira Plasencia en un concierto en Italia ¿Cómo reaccionó?

Daniela Darcourt es una reconocida cantante de la salsa peruana a nivel internacional, pisando grandes escenarios y nominaciones. En su tour por Europa, la joven artista fue confundida por su compatriota Yahaira Plasencia en un concierto en Italia y así reaccionó la intérprete de "Señor Mentira".

¡La confundieron con Yahaira!

La joven Daniela Darcourt es una reconocida artista que viene trabajando como solista hace más de seis años. Poco a poco ha ido escalando en su carrera artística, logrando llegar a ser nominada en los Latin Grammy con su propio álbum con temas inéditos.

Hace algunas semanas, la cantante de "Adiós Amor" inició un nuevo tour por Europa donde visitó las importantes ciudades. Por medio de las redes sociales, se viralizó un video que fue grabado en su concierto realizado en Italia. Al parecer, el presentador del evento musical se confundió en pleno show y en vez de anunciar a Daniela Darcourt, mencionó a Yahaira Plasencia.

Darcourt no se tomó a pecho y respondió entre broma: "Papito escúchame, estoy al otro lado del charco, te perdono lo que sea. Papito, no te preocupes, más bien sonríe porque mañana vas a salir en Instarándula. No, mentira papacito. Para ti, tú dime Yahaira si quieres, no hay ningún problema. Para ti, soy la amiga Yahaira o Yahaira Daniela, como tú quieras".

El video que fue publicado en TikTok, se viralizó rápidamente y tuvo todo tipo de reacciones entre sus fanáticos. Muchos usuarios comentaron que la persona que confundió a Daniela Darcourt con Yahaira Plasencia lo hizo con mala intención, otros añadieron que la cantante lo tomó con buen humor y le aplauden por su reacción.

¡El éxito del tour en Europa de Daniela Darcourt!

Daniela Darcourt ha iniciado una gran gira internacional este año, donde viene promocionando su último álbum y su canciones recién estrenadas. La artista ya se encuentra en Lima, tras una exitosa gira que la llevó a visitar París, España, Canadá, Italia y muchos lugares más, llenando todos los locales.

Por medio de sus redes, la cantante compartió muchas fotografías y videos en agradecimiento a sus fans por su apoyo incondicional. Además, agregó que se llevó un bonito recuerdo de cada uno de las presentaciones.

Aunque ya está de regreso en el Perú, Daniela Darcourt aún tiene programado otra gira por Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. No queda duda que la joven peruana seguirá brillando dejando el alto al país con su música.