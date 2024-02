¿De amigas a enemigas? Onelia Molina tuvo un fuerte altercado con Macarena Vélez

Onelia Molina y Macarena Vélez pasaron de ser amigas a ser rivales pues ambas se encuentran en equipos contrarios por lo que la competencia las ha llevado a enfrentarse en diferentes ocasiones.

Sin embargo, el día de ayer en una competencia las modelos se enfrentaron y todo terminó en una pequeña discusión por la fuerza que empleó la pareja de Mario Irivarren en el set.

Tenso momento

Al parecer Macarena Vélez y Onelia Molina son las nuevas rivales del programa pues durante una competencia, la pareja de la popular 'Calavera coqueta' empujó a Macarena provocando que ella cayera al piso y perdiera en competencia.

Esto molesto a Vélez quien de inmediato se levantó y empujó a Onelia, pese a sus esfuerzos, Molina terminó tocando la campana primero lo que provocó el enojo de los combatientes.

Patricio Parodi resaltó que no le pareció correcta la actitud de Macarena de empujar de manera vengativa a Onelis Molina, por lo que el jurado determinó repetir la prueba una vez más. Finalmente, Macarena le devolvió la jugada a Onelia pero de todas formas ganó Molina.

Enfrentamiento entre Onelia y Macarena

Tras ser entrevistada Macarena reveló que no es su estilo competir brusco, sin embargo, debido a que Onelia juega de esa manera deberá emplear la misma técnica en el próximo duelo.

"Siempre me destacado de ser una persona que juega bien pero no se puede hacer eso, a mi me gusta jugar pero los choques son parte de la competencia", agregó.

Asimismo, Vélez afirmó que cuando la buscan encuentran por lo que a partir de la fecha jugará de la misma manera que lo hagan con ella.

"Es un tema de maña si vamos a jugar así que se prepare para jugar de esa manera, soy una persona que si la buscan de esa manera la van a encontrar", agregó.

Finalmente, confesó que a pesar de todo sabe ganar y sabe perder, pese a ello seguirá dando todo su esfuerzo para demostrar que puede sobresalir en competencia.

"El publico se da cuenta en sus casa yo no me quejo iré con todo, no abandonaré competencias pero también se lo que soy y se perder pero no me dejaré", dijo.

¿Alejandra vuelve a 'EEG'?

Alejandra Baigorria visitó el set de Esto es guerra para apoyar a su pareja y futuro esposo Said Palao sin embargo se deslizó la posibilidad de que la modelo vuelva a la competencia.

Según palabras de Johanna San Miguel la empresaria habría hablado con la producción para qué evalúen su reingreso sin embargo tuvo una sola condición para aceptar ser parte nuevamente de 'Esto es Guerra'.

"Aquí todo puede pasar ya conversé con el productor Él ya sabe por qué no he regresado a 'Esto es Guerra'", dijo inicialmente Alejandra.

Además, la conductora hace pero por qué desea eliminaron Elia Molina de la competencia sin embargo Alejandra solo atinó a negarlo con la cabeza y afirmar que tiene a varias personas en mente que podría eliminar.

Sin embargo, queda claro que Alejandra Baigorria solo tendría en mente a Onelia Molina debido a las continuas confrontaciones que tenía con ella y a los intercambios de palabras durante el programa.

Pese a esta revelación no es seguro que la modelo vuelva a 'Esto es Guerra' y por el momento se encuentra haciendo barra a su novio.

Pues al parecer Alejandra prefiere estar enfocada en sus proyectos personales y en las planificaciones para su matrimonio con Said Palao la cual será a mediados del otro año.