"Todo el mundo sabe que soy mucho para ti": ¿Macarena Vélez manda indirecta a Said Palao? (VIDEO)

¡Tremenda indirecta! Macarena Vélez volvió a las pantallas tras su retorno a Esto es Guerra. En esta temporada, coincidentemente, Alejandra Baigorria, novia de Said Palao, quien además es expareja de la "Mujer Increíble", brilla por su ausencia y los rumores no tardaron en llegar. Alimentando más estas "voladas", la actual combatiente sorprendió a todos en redes sociales al grabar un divertido tiktok con una canción emblemática de Tilsa Lozano. ¿Será una indirecta para el "Samurai"?

Macarena Vélez y su controversial video

En los últimos días, el nombre de Macarena Vélez ha estado en boca de todos. Cuando muchos pensaban que estaba "vetada" de América Televisión y sobre todo de Esto es Guerra, sorprendió al ser una de las "bombas" del reality.

De inmediato, las vinculaciones con Said Palao no tardaron en llegar, pese a que el guerrero se encuentra comprometido con Alejandra Baigorria. Incluso, en uno de los juegos de hace un par de programas, la "Mujer Increíble" hizo perder a su expareja, causando asombro ya que hasta el momento no habían tenido contacto alguno.

En declaraciones para "Amor y Fuego", Alejandra Baigorria minimizó el ingreso de su examiga al programa, y al parecer, le llegó el vuelto a la "gringa". En un video viral en redes sociales, Macarena Vélez sorprende al bailar alegremente una de las canciones más emblemáticas de Tilsa Lozano.

"Papi, ¿tú pensaste que yo me iba a morir sin ti? Quién te dijo que yo, me muero por ti, si todo el mundo sabe que soy mucho para ti", se escucha en el video donde "Maca" baila alegremente. ¿Será una indirecta para Said Palao?

¿La buscó para regresar?

Hace algunos meses, Macarena Vélez y Dorita Orbegozo fueron invitadas al programa "América Hoy" y levantaron más de una polémica. Ambas tuvieron la oportunidad de hablar de las personas que "van y vienen" en una relación y cada una dejó más de un comentario controversial.

Sobre el tema en mención, fue Macarena Vélez quien encendió la "pradera" al revelar algunos detalles de sus antiguas relaciones. Según confesó la "Mujer Increíble", algunas de sus exenamorados la han buscado para retomar su relación luego de haber terminado. Pese a que no especificó si se trataba de Said Palao, su comentario dejó entrever muchas cosas.

"Es como el perro de hortelano, no come ni deja comer. Tengo maestría en algunas cosas", confesó entre risas Macarena Vélez.

Si bien no especificó si se trataría de Said Palao, las redes sociales "alimentaron" el rumor dejando entrever que, quizás, el "Samurai" buscó a la "Mujer Increíble" en su momento para retomar su relación. ¿Se habrá dado esta situación?