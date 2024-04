¡De "Foca" a "Venado"! Jefferson Farfán revela que lo "ADORNARON" en el pasado: "A mí me cag**"

¡El venao, el venao! Jefferson Farfán viene dando la hora en su nueva faceta como youtuber en su canal "Enfocados". Junto a Roberto Guizasola, su mejor amigo, vienen sacando entrevistas semanales a diversas figuras del fútbol, pero esta vez, les tocó a ellos ser los entrevistados. Natalie Vértiz los tuvo en un pequeño segmento en "Estás en Todas" donde el exjugador de Alianza Lima habló de todo y sorprendió al revelar que, en el pasado, fue víctima de la infidelidad. ¿Por parte de quién? Entérate más aquí.

Jefferson Farfán revela que fue víctima de infidelidad

En la última edición de "Estás en Todas", Jefferson Farfán fue la noticia debido a una entrevista que concedió a Natalie Vértiz. La "Foquita" estuvo junto a su hermano del alma, Roberto Guizasola y ambos no dudaron en confesarse para las cámaras del programa de América Televisión.

Es así como tocaron el tema del Cuto Guadalupe, tío de "Jeffry", quien el año pasado sufrió una infidelidad por parte de Charlene Castro. Las cámaras de "Magaly Tv, La Firme" captaron a la esposa del exjugador de Universitario saliendo de un hotel con un misterioso hombre, lo cual derivó en el término del romance entre ambos.

Natalie Vértiz no perdió la oportunidad de consultarle a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola sobre si, en su momento, le dieron algún consejo al buen Cuto y "Jeffry" sorprendió con su respuesta.

"¿Qué consejo le voy a decir (al Cuto Guadalupe)? Si a mí también me cag**", reveló entre risas Jefferson Farfán. Tomándoselo con humor, el expelotero sindicó a Natalie Vértiz como "burlona" y señaló que su comentario lo había hecho "con segunda".

Yahaira Plasencia responde con todo

Todo esto quedó registrado en las cámaras de "Estás en Todas" y, de inmediato, las redes sociales comenzaron a especular quién habría sido la expareja de Farfán que lo "adornó". Por cosas de la vida, todo apuntó a Yahaira Plasencia y la salsera no se quedó callada.

Fue el programa "América Hoy" el que tuvo la exclusiva y lograron conversar con "Yaha". Visiblemente incómoda, en un principio, la cantante señaló que no tocaría el tema de su expareja.

"Mira, el tema de Jefferson ya es un tema cerrado hace muchos años, no lo he tocado y no lo voy a tocar. Igual, le deseo lo mejor a él y a todo el mundo. Ya que me pregunten por él a estas alturas me parece demasiado", indicó.

Para ponerle la "cereza al pastel", Yahaira Plasencia se mostró contente con la nueva faceta de su expareja y señaló que, ahora que él se toma todo deportivamente, es lo mejor que puede hacer porque "son enseñanzas de la vida".

"En realidad esa es la vida. La vida te muestra episodios tristes, bonitos, alegres, y más y de eso vas aprendiendo. Ahí te vas encontrándote, equivocándote también porque uno se equivoca día a día, todos somos seres humanos. Lo importante es tener la resiliencia para poder superar de todo y hay que aprender de eso, es lo importante", acotó la conductora de "Al Sexto Día".