¡De Perú para el mundo! Reconocida actriz de "Al Fondo hay Sitio" es la nueva estrella de Netflix

¡Conquistando el mundo! Son pocos los artistas peruanos que brillan actualmente en el extranjero. El caso más resaltante y mediático en los últimos meses fue Nicola Porcella, quien con su carisma y buen humor logró ganarse el corazón de todos en México y ahora protagoniza una novela en "Televisa". Siguiendo esta línea, una reconocida actriz de "Al Fondo Hay Sitio" ha dado la gran sorpresa, ya que, a base de un trabajo silencioso, logró ser una de las nuevas estrellas de Netflix y muy pronto se estrenará una serie que viene grabando. ¿De quién se trata?

Recordada figura de "Al Fondo Hay Sitio" conquista Netflix

El 2009, se estrenaba en los televisores peruanos una de las series que marcó historia: "Al Fondo Hay Sitio". Durante muchos años, la producción nacional mantuvo cautivo a su público con los enredos entre los Maldini y los González, además de los oscuros secretos del pasado de Francesca Maldini (Yvone Frayssinet).

A lo largo de sus temporadas, diversos actores han pasado por la popular serie, entre los que pueden destacar artistas consagrados como Adolfo Chuiman, Gustavo Bueno, Irma Maury, Sergio Galliani, Mónica Sánchez, Christian Thorsen, entre otros.

Pero no solo ellos han estado en el mundo de "Al Fondo Hay Sitio", ya que los nuevos valores de la actuación no se hicieron esperar. Justamente, uno de estos noveles artistas ha dado el gran salto y hoy por hoy, conquista diversas plataformas de streaming a nivel internacional.

Se trata de Francisca Aronsson, la popular "Pecas", quien dio vida a la hija de Koky Reyes. La joven artista de 17 años de edad viene conquistando nada más y nada menos que Netflix e incluso es una de sus nuevas figuras, estando próxima a estrenar una serie en la plataforma número 1 del mundo.

Sin embargo, debido al secretismo que se maneja en el gigante del streaming, no puede adelantar detalles del proyecto, pero aseguro estar más que emocionada por esta gran oportunidad. "No puedo decir cuál es porque es confidencial. Ser parte de este proyecto me ilusiona porque soy fan. Estoy feliz", confesó en entrevista para "El Comercio".

Defiende a Nataniel Sánchez

En otro momento, Francisca Aronsson no dudó en defender a Nataniel Sánchez de las críticas por su acento español. La popular "Pecas" también ha vivido en España, pero a diferencia de su colega, no se le marca tanto el acento español.

Pese a esto, señaló que debido al trabajo que tienen (actrices) están sujetas al cambio y uno de ellos es el del acento. "Creo que somos actores, actrices, si a algunos les funciona cambiar su acento en el día a día como para poder ir practicándolo, que es nuestro trabajo, nos ayuda a poder conseguir proyectos", señaló.

"Si a Nathaniel se le ha cambiado el acento, me parece que debe tener sus razones. Creo que nadie tiene que juzgar a nadie, (debemos) entender que, al final, tenemos oídos y somos personas (a las) que se nos van pegando acentos", acotó en defensa de su excompañera de "Al Fondo Hay Sitio".