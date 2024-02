Nataniel Sánchez y su inesperada reacción cuando le preguntaron sobre Mario Hart. ¿Qué dijo?

Nataniel Sánchez, la actriz que nos hizo suspirar como Fernanda en "Al Fondo Hay Sitio", está de vuelta en Perú para contar todo en una entrevista con Verónica Linares. Resulta que le preguntaron sobre su ex Mario Hart y su reacción fue totalmente inesperada.

Nataniel Sánchez tiene inesperada reacción al ser consultada por Mario Hart

La querida Nataniel Sánchez, de gira en Perú para lanzar su nueva canción "Soy yo la que te dice adiós", lo contó todo en una entrevista con Verónica Linares. Pero lo que más llamó la atención fue su reacción inesperada cuando le preguntaron por su ex, Mario Hart.

La bomba explotó cuando Verónica Linares le hizo una pregunta que sorprendió a Nataniel Sánchez: "¿Te gusta la música de Mario Hart?". Y Nataniel, con su estilo directo, soltó: "Mira, ahí entra la respuesta de 'yo no hablo de lo que no quiero hablar'. Yo siempre voy a hablar de lo que me apetece, no hablo de terceros. Podría decir sí o no, pero no quiero opinar porque no tengo idea, hay muchos cantantes que salen y no los escuchan".

Nataniel Sánchez y Mario Hart.

Y si pensaban que los nervios le ganaron, ¡error! Nataniel tomó un trago largo de agua, quizás para refrescar el ambiente después de tanta tensión.

Para entrar en detalles, en el momento en que Nataniel escuchó la pregunta de un fan que Verónica Linares le leyó: "¿Te gustan las canciones de Mario Hart?", la cara de Nataniel lo dijo todo. Su respuesta fue como para dejar a todos con la boca abierta: "Yo no hablo de lo que no quiero hablar. No quiero opinar porque hay muchas cosas que no tengo idea. Para dar una opinión tengo que escuchar".

Nataniel su canción y sobre su posible regreso a AFHS

Pero vamos al principio. Nataniel está en Perú para promocionar su nueva canción "Soy yo la que te dice adiós". Un temazo que seguro pondrá a bailar a todos. Y aprovechó para hablar de su vida en España y de su paso por la exitosa novela "Al Fondo Hay Sitio".

Cuando salió el tema de su posible regreso a "Al Fondo Hay Sitio", explicó que le ofrecieron volver, pero ella lo haría con condiciones. La actriz no quería que le dieran el horario un día antes porque le generaba ansiedad. Se nota que Nataniel no se anda con juegos y quiere trabajar a su manera.

En cuanto al regreso a la serie, Nataniel explicó sus condiciones: "¿Cuáles eran mis condiciones? Que no te den el horario un día antes, que a mí me generó mucha ansiedad eso, porque no te puedes organizar. Una producción de ficción se puede organizar, que decidan no hacerlo es otra cosa. Y tienen derecho".

¡Y eso no es todo! La actriz también confesó que le llegó la propuesta para volver a la serie, pero no llegaron a un acuerdo. Nataniel quería flexibilidad en su tiempo.

Así que ya saben, Nataniel Sánchez está que quema las redes con sus revelaciones en esta entrevista candente. Estaremos al tanto de más detalles al respecto.