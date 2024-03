¡De vuelta! Lita Pezo anuncia que regresará a la Quinta Vergara tras su derrota en Viña del Mar

Después de la polémica en Viña del Mar, nuestra querida Lita Pezo no se rinde y nos tiene preparada una sorpresa. La talentosa cantante tras su inesperada derrota regresa a la Quinta Vergara, donde se presentó en Viña, para presentarse. ¿Cuál es la razón?

Lita Pezo regresará a la Quinta Vergara

Después de su participación en el Festival de Viña del Mar, donde muchos esperábamos verla con la Gaviota de Plata en las manos, Lita Pezo está de vuelta con algo que nos va a poner a todos a bailar. Ella contó la razón por la que volverá a la Quinta Vergara.

En primicia, Lita reveló que regresará a la Quinta Vergara, pero esta vez no para competir, sino para abrir el concierto de Sin Bandera. Las emociones de Lita son contagiosas cuando agradece al público chileno.

"Probablemente, te digo en primicia, que vuelva a Chile a la Quinta Vergara para abrir el concierto de Sin Bandera. Yo agradecida con todo el público chileno porque uno de mis temores era si el público iba a responder o no. Cuando fue mi primer enfrentamiento en la Quinta Vergara decían el nombre de Perú y la gente aplaudió y eso me lleva a agradecerles", expresó Lita con una sonrisa.

Lita, su mensaje al 'antivoto' y su paso por Viña del Mar

En medio de la controversia por la derrota en Viña del Mar, Lita Pezo también tocó el tema del 'antivoto'. La cantante tomó una posición firme y pidió a su equipo que no se sumara a esa movida.

"Yo al instante hice un video para el grupo de WhatsApp que hice junto a mi equipo, diciendo que no estaba de acuerdo con fomentar el antivoto. Lo único que yo les pedía es que me apoyaran con sus siete estrellas y si alguien más desea hacerlo (el antivoto), que no caigamos en eso", dejando claro que su enfoque está en la música y no en estrategias controversiales.

La historia de Lita Pezo en Viña del Mar. Recordemos que Lita Pezo nos conquistó con su talento en Viña del Mar, donde a pesar de no llevarse la Gaviota de Plata, dejó el nombre de Perú en alto. Su actuación, llena de emoción y brillo, la llevó hasta la final, pero la decisión del jurado generó polémica.

Este nuevo capítulo en la carrera de Lita Pezo promete ser un hito. Su regreso a la Quinta Vergara, esta vez como invitada especial , es una oportunidad para brillar y conectar nuevamente con el público chileno que la recibió con tanto cariño.

Lita Pezo está lista para hacernos bailar y disfrutar de su música en uno de los escenarios más importantes de América Latina. Estaremos pendientes de cualquier novedad o actualización al respecto. ¡Hasta la próxima!