Lita Pezo habría sido castigada con bajo puntaje por organización de Viña del Mar. Esta sería la razón

¡Fuerte controversia en Viña del Mar 2024! La talentosa cantante peruana, Lita Pezo, quien venía arrasando con altos puntajes en las rondas anteriores, se llevó una sorpresa desagradable en la gran final. A pesar de sus destacadas actuaciones previas, recibió un bajo puntaje de 2.7, generando descontento en el público. Esto se debería a un presunto castigo de la organización de Viña del Mar.

Organización de Viña del Mar habría castigado a Lita Pezo

El Festival Viña del Mar 2024 se ha vuelto la comidilla de todos. La increíble Lita Pezo, quien venía arrasando en las rondas anteriores, recibió un golpe bajo en la final. En la gala final, Lita obtuvo un evidente bajo 2.7, que le hizo perder la Gaviota de Plata.

La cosa se puso buena cuando Kevin Salcedo, quien acompañó a Ruby Palomino en la presentación de "Canción para un planeta triste" con un solo de quena, soltó la bomba en sus redes sociales. Según él, después de conversar con la producción de Viña del Mar, parece que Perú se ganó un 'castigo' por identificar un "antivoto". Y eso habría dejado a Lita en la lona con su 2.7 de puntaje.

Historia de Kevin Salcedo. (Foto: Captura de pantalla)

Kevin, en su rollo, soltó: "Conversando hoy con producción sobre lo ocurrido con Perú, comentaron que básicamente fue un castigo bajarnos el puntaje final por identificar un 'antivoto' donde los jurados llegaron a la decisión de sancionar ese mal acto".

"Al ingresar a votar, si no dabas puntaje, automáticamente el sistema te ponía un voto que era de 1 para cualquiera si es que no ponías un 7, de ser cierto lo que se comenta, el próximo año no deberían de invitar a Perú y su sistema de votación debería de ser otro, para que no se creen sanciones, lo que hace raro es que ¿Por qué no se le sancionó desde el principio?", comentó.

Pero ¿y Lita Pezo? La artista no se achicó con el resultado, y agradeció a sus fans en sus redes. Dice que esto es solo un concurso, que ya está acostumbrada a que todo pueda pasar desde chiquita y que seguirá luchando por sus sueños. ¡Bien ahí, Lita!

Hasta la veterana Eva Ayllón salió en defensa de Lita, dándole su aplauso y un abrazo. "Para el Perú tú eres una ganadora @litapezo_artistaoficial", comentó la maestra.

Kevin Salcedo se dirige a la producción de Viña del Mar

La cosa no quedó ahí. Kevin Salcedo, viendo el alboroto que armó, pidió a Viña del Mar que explique por qué bajaron tanto a Lita en el puntaje. ¿Justo o no justo? La gente quiere respuestas.

En sus palabras, Kevin dijo: "Me están enviando por interno varias capturas de medios digitales nacionales e internacionales, donde veo mi nombre y replican la historia que escribí hace un día contando la conversación que tuvimos con la producción sobre el resultado final de Perú y el abrupto cambio de puntaje de Lita en el Festival. Tanto ha sido el rebote mediático que algunos problemas de TV me están pidiendo declarar en vivo para sus secuencias".

Kevin Salcedo hace pedido a Viña del Mar. (Foto: Captura de pantalla)

La polémica sigue candente en las redes. ¿Fue un castigo justo o un enredo innecesario? La gente está dividida, y Viña del Mar tiene el foco mediático para explicar qué pasó realmente.

El drama no se agota, y el misterio alrededor del puntaje de Lita Pezo sigue dando de qué hablar en la farándula. Viña del Mar 2024 sigue siendo mediática. Esperemos que pronto aclaren este puntaje.