¡Deja atrás a Mayra Goñi! Ricardo Mendoza revela detalles íntimos de su saliente exclusiva

Ricardo Mendoza, conocido por su participación en el programa "Hablando Huevadas", ha revelado recientemente que está explorando una nueva relación amorosa. Esto sucede cinco meses después de haber terminado su relación con la modelo Mayra Goñi. En un ambiente distendido y sincero, durante el podcast 'Ni colágeno, ni milf', Mendoza compartió detalles íntimos sobre su nueva etapa sentimental.

Ricardo Mendoza confirma saliente exclusiva

El conocido comediante de "Hablando Huevadas", Ricardo Mendoza, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que está saliendo con una nueva pareja, solo cinco meses después de su separación de Mayra Goñi. Mendoza, siempre abierto con su público, compartió detalles de este nuevo capítulo en su vida durante el podcast 'Ni colágeno, ni milf', donde conversó con la psicóloga sexóloga Romina Castro.

"La chica con la que salgo ahora, qué rico cómo se conoce [...] En la cama es una conversación constante, es muy divertido. Se conversa bravazo, ella sabe [lo que quiere] y decimos vamos a hacer esto. Antes tirábamos para jugar, ahora lo hacemos para venirnos. Si nos quedó un poco de hambre, nos seguimos comiendo. Es una conversación constante, es un buen dance", reveló Mendoza con evidente entusiasmo.

La noticia, que dejó sorprendida a Cathy Sáenz, quien también participaba en el podcast, llevó a la comunicadora a indagar más sobre la situación sentimental de Mendoza. Él confirmó que, aunque todavía está en las primeras etapas de conocer a su nueva compañía, ha decidido concentrarse en esta relación.

"Yo he estado cinco meses soltero, es poquito tiempo. He decidido salir con ella y conocerla más a fondo. Para eso, necesito concentrarme y ya está. Me voy a enfocar en conocerla, ver qué tal funciona, vamos viendo, hay que poner uno de su parte [...] Me dije: 'Esta persona está conmigo ahorita, voy a aprovecharla y darme la licencia de conocerla'. Por ahora, es una salida exclusiva", explicó el comediante.

Mayra Goñi habló de su vínculo con Ricardo Mendoza

Sobre su relación anterior con Mayra Goñi, la actriz y cantante abrió su corazón en una entrevista, explicando por qué decidieron terminar después de unos meses juntos.

"Nosotros no hemos dado tanto detalle de nuestras vidas porque estuvimos conociéndonos y en algún momento decidimos que ya no porque obviamente yo vivo lejos, pero no tengo ningún problema con él. Yo lo quiero demasiado y es lo único que voy a decir. No hay ningún problema ni nada que nos haya molestado. Yo lo quiero mucho, yo sé que él también", compartió Goñi.

Este giro en la vida amorosa de Ricardo Mendoza marca un momento emocionante y prometedor para el comediante, quien parece dispuesto a darle una oportunidad al amor, disfrutando de la compañía de alguien nuevo y compartiendo su felicidad con sus seguidores.