Mayra Goñi recibe apoyo en redes: "La acosan más que a los congresistas que se aumentaron el sueldo"

La actriz y cantante peruana Mayra Goñi se ha convertido en el centro de atención después de ser vista en un video que promocionaba un yate en Miami, generando una ola de comentarios y críticas. Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales han salido en su defensa, destacando que el interés hacia ella parece desproporcionado comparado con otros temas de interés público.

Usuarios defienden a Mayra Goñi

En medio de una ola de críticas por un video en el que aparece en un yate en Miami, la actriz y cantante peruana Mayra Goñi ha encontrado un escudo protector en sus seguidores, quienes no han dudado en defenderla a través de las redes sociales.

Este video ha generado un debate intenso, pero muchos han señalado que el foco mediático en Goñi es desmedido. Esto llama la tención especialmente si se compara con casos más graves como el reciente aumento de sueldo de los congresistas peruanos.

Los usuarios en redes han sido claros y directos. "Acosan más a Mayra Goñi que a los congresistas que se aumentaron el sueldo", comentó un usuario en la plataforma X, destacando el desbalance en la atención pública que reciben diferentes tipos de noticias.

Usuarios defienden a Mayra Goñi. (Foto: Captura de pantalla)

"Y mientras hablan de como Mayra Goñi se gana sus frejoles, el @congresoperu se roba los nuestros. Han subido de S/7,617 a S/11,000 por su función congresal muy aparte de su sueldazo", "Qué alargue de m*** con lo de Mayra Goñi, como les j*** que alguien haga con su vida lo que mejor le plazca", se lee en algunos de los comentarios.

Otros comentarios en la red social también resaltaban la desproporción en el tratamiento de las noticias. Incluso sugerían que los medios y el público deberían centrarse más en asuntos de relevancia nacional como el aumento del presupuesto por función congresal.

Mayra aclara la situación

Goñi, conocida por su participación en "El Gran Chef Famosos", ha tenido que salir al paso de las acusaciones, explicando su presencia en el evento. A través de un video, afirmó que fue invitada a una fiesta y que no tenía conocimiento de que serían filmadas para promocionar el yate de esa manera.

"Cuando llegamos, vimos que era un bote medio raro y no quería que me graben porque se podía malinterpretar, estaba incómoda, no quería ni que me graben porque no me voy a prestar para ese tipo de publicidad", explicó la actriz.

En medio de la controversia, Goñi ha querido clarificar que su sustento en Estados Unidos proviene de su trabajo como influencer. "Las redes me ayudan mucho para poder trabajar. Hasta que pueda tener mis papeles y poder estar con lo que me gusta, como actriz o cantante. Tengo marcas estables en Estados Unidos y como influencer me va superbién. No es de lo que me gusta, pero por ahora, pues tengo que laborar de ello", señaló Mayra.

La actriz sigue compartiendo contenido en sus redes sociales y agradeciendo el apoyo de sus seguidores, demostrando que, a pesar de las críticas, continúa enfocada en su carrera y en mantener una actitud positiva frente a las adversidades.