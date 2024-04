Diseñadora Cinthia Vigil expone audio que hunde al Dr. Fong: "Se me pasó"

El doctor Víctor Barriga Fong está en el ojo de la tormenta tras la trágica muerte de la 'Muñequita Milly', quien falleció tras una cirugía estética. Ahora, Cinthia Vigil, otra afectada por este médico, ha sacado a la luz una grabación explosiva.

La terrible experiencia de una exitosa diseñadora peruana con el doctor Víctor Barriga Fong

El conocido doctor Víctor Barriga Fong está bajo la lupa luego del fallecimiento de la querida cantante 'Muñequita Milly', quien sufrió complicaciones tras someterse a una operación estética en la que estuvo involucrado el mencionado médico. En medio de esta controversia, la diseñadora Cinthia Vigil ha decidido revelar detalles impactantes.

En una entrevista con el programa "Panorama", Cinthia Vigil compartió un audio que pone en entredicho la conducta del Dr. Fong. En este material, el doctor confirma haber olvidado advertirle a Cinthia que no podía realizarse una lipotransferencia después de haberle aplicado un polímero.

Cinthia Vigil no ha dudado en hablar sobre su experiencia con el Dr. Fong. Ella relata que el médico le aseguró que el producto que le aplicaba se reabsorbería en su cuerpo, lo cual resultó ser falso. Además, no le informó sobre posibles riesgos o reacciones adversas que podría experimentar.

Tras no obtener los resultados esperados, Cinthia decidió someterse a una lipotransferencia. Sin embargo, el procedimiento empeoró su situación. "Ese bultito se me hinchó descomunalmente. Yo no podía pararme, yo no podía moverme de la cama, yo tenía un dolor indescriptible y mi pierna estaba roja, bastante oscura", relata Vigil.

Cinthia Vigil expone audio que hunde al Dr. Fong

La situación tomó un giro impactante cuando Cinthia confrontó al Dr. Fong sobre su estado. En el audio revelado, el médico admite su descuido al no advertirle que ella no podía hacerse una lipotransferencia: "Se me pasó", confiesa el Dr. Fong, según lo compartido por Cinthia Vigil.

Este audio se suma a las numerosas denuncias y críticas que enfrenta el Dr. Fong tras la muerte de la Muñequita Milly. Las acusaciones de mala praxis y negligencia médica han generado una gran polémica en el ámbito de la farándula y la salud.

Cinthia Vigil no se detiene y anuncia que buscará justicia no solo por su caso, sino también en nombre de otras posibles víctimas del Dr. Fong. Insta a las autoridades a tomar medidas para evitar más tragedias y poner fin a la actuación de médicos negligentes en el país.

Este nuevo giro en el caso del Dr. Fong agrega más combustible a la controversia que rodea su nombre. Las revelaciones de Cinthia Vigil plantean serias interrogantes sobre la conducta ética y profesional del mencionado médico. ¿Se hará justicia en este caso?