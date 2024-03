Doña Martha, madre de Milett Figueroa, aclara que su hija no tiene cirugías: "Jamás intervino un bisturí"

¡Sacó las garras! La madre de Milett Figueroa, Doña Martita, no se quedó callada y confrontó firmemente a las presentadoras de América Hoy después de insinuar el pasado jueves que la novia de Marcelo Tinelli se había sometido a múltiples cirugías para mejorar su aspecto físico. Ante ello, la madre de la modelo salió a aclarar esta situación y afirmó que su hija no ha tenido ninguna intervención quirúrgica. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Doña Martha respalda a su hija

Recientemente, el programa 'América Hoy' mostró imágenes de la popular modelo Milett Figueroa sobre el 'antes' de ser famosa. Ante ello, Janet Barboza, aseguró que la novia de Marcelo Tinelli tendría algunos 'retoquitos'. No obstante, fue la madre de Milett Figueroa quien se comunicó con la producción del programa para cuadrar a la presentadora de televisión. En ese sentido, ella asegura que su hija jamás ha visitado a un cirujano. Incluso, hizo un llamado a un especialista para que desmienta lo que se dijo en el programa magazine.

"No digan que Milett se ha operado... están poniendo la metamorfosis de las famosos y han puesto foto de Milett. Ojo, Milett no tiene ninguna pero ninguna cirugía. Es su nariz, sus pómulos, su boca, sus cejas, todo es de ella, jamás intervino un bisturí y a las pruebas se pueden remitir y que salga algún cirujano para que diga si es cierto o no", dijo indignada a través de un mensaje de WhatsApp a la producción del programa de Ethel Pozo.

De igual forma, doña Martha indicó que su hija es su vivo retrato. "Ahí está mi clon, mi boca, nariz, todo, mi hija no tiene ninguna cirugía, no entiendo... ¿es tan difícil de creer? Si hubiera sido así no tendría por qué negarlo. Imagínate, ahora Milett está haciendo fotos para carátula en revista Caras, una de las más famosos y han dicho que el rostro de Milett es perfecto y natural, revisado por cirujanos en Argentina", agregó molesta.

¿Qué fotos mostró 'América Hoy'?

La polémica Janet Barboza no se guardó nada y mostró en vivo las imágenes del 'antes' de Milett Figueroa cuestionando que se haya sometido a algunas cirugías estéticas. Esto fue lo ocasionó la molestia de Doña Martha, quien no dudó en cuadrar a la presentadora del programa.

"Evidentemente yo sí veo algunos cambios, algunas cositas, el levantamiento de cejas, botox... seamos objetivos", acotó la rulitos. En ese momento fue la misma Doña Martha quien llamó a nuevamente para 'parchar' a Janet Barboza.