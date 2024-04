Dorita Orbegoso cuenta que rechazó peligrosa propuesta de operación del Dr. Fong: "Me insistía mucho"

Dorita Orbegoso, compartió su experiencia cercana con el Dr. Víctor Barriga Fong, conocido por su papel en la trágica muerte de la 'Muñequita Milly'. Según reveló, estuvo a punto de someterse a una operación con él, pero decidió dar marcha atrás cuando descubrió sus intenciones.

Dorita Orbegoso revela su experiencia con el Dr. Fong

La exintegrante de "El Jirón del Humor", Dorita Orbegoso, reveló detalles impactantes sobre su experiencia cercana al Dr. Víctor Barriga Fong, conocido por su vinculación con la trágica muerte de la 'Muñequita Milly'. Según sus declaraciones, estuvo a punto de someterse a una operación con el cuestionado cirujano, pero decidió no hacerlo cuando descubrió que él quería hacerle dos a la vez.

En una entrevista reciente, Orbegoso compartió su encuentro con el Dr. Fong hace dos años, cuando consideraba cambiar sus prótesis mamarias. Sin embargo, su confianza se vio afectada al descubrir que él quería realizarle dos cirugías al mismo tiempo.

"Fui a conversar con él, pero no me dio confianza. A pesar de que solo era un cambio de prótesis, él quería definirme la cintura al mismo tiempo, pero algo en mí dijo que no me opere con él", narró.

Orbegoso explicó: "Dos operaciones a la vez no te puedes hacer, porque te puedes pasar la anestesia o se puede romper un vaso sanguíneo. No me daba confianza la insistencia de él, me insistía mucho, ahí me di cuenta de que ese doctor está desesperado por hacerse conocido".

Además, Orbegoso expresó su opinión sobre la responsabilidad del Dr. Fong en el trágico caso de la 'Muñequita Milly', afirmando: "Desde el punto de vista que él la operó y no estuvo pendiente de su paciente en los tres o cuatro días que corresponde como doctor, para mí es culpable. Es una pena lo que pasó con la Muñequita Milly, más aún siendo tan jovencita".

Dorita cuenta su experiencia en "El Gran Chef Famosos: El Restaurante"

A pesar de esta experiencia, Dorita se muestra entusiasmada por su regreso a la televisión en el programa "El Gran Chef Famosos: El Restaurante". La exintegrante de "El Jirón del Humor" compartió detalles sobre su participación y habló sobre la competencia en el programa.

"Me siento contenta con esta oportunidad que me están dando este 2024, me gusta mucho la cocina. En la competencia es diferente por un tema de tiempos y de cocción", afirmó.

Por otro lado, Dorita continúa con su trabajo en la animación de eventos, aunque enfrentó momentos difíciles debido a la inseguridad y la extorsión. Orbegoso compartió sus preocupaciones sobre la situación actual y la dificultad de trabajar con tranquilidad en medio de estos desafíos.

En resumen, Dorita Orbegoso se suma a la lista de personas que han tenido experiencias negativas con el Dr. Fong. Su valentía al rechazar una propuesta riesgosa resalta la importancia de la precaución y la elección de profesionales confiables en el ámbito de la cirugía estética.