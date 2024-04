¿Un clavo saca otro clavo? Flavia Laos habla sobre coqueteos con Emilio Jaime y 'entierra' a Austin Palao

En una entrevista con "Amor y Fuego", Flavia Laos expresó su sentir respecto a su pasada relación con Austin Palao. La rubia dejó claro que ya superó esa etapa y que está enfocada en otros aspectos de su vida, como su participación en "El Gran Chef Famosos: El Restaurante", donde está Emilio Jaime, con quien se le ha visto en coqueteos.

Flavia Laos 'echa tierrita' a Austin Palao

En una reciente entrevista con el programa de espectáculos "Amor y Fuego", la exintegrante de realities, Flavia Laos, sorprendió al hablar sobre su pasado romance con el modelo Austin Palao.

La rubia, conocida por su participación en programas de televisión, reveló abiertamente que su relación con Palao fue mayormente mediática. "Lamentablemente fue una relación mediática", expresó sin pelos en la lengua.

Cuando se le preguntó sobre las imágenes que circulaban en las que Palao aparecía besándose con Flor Ortola, Laos respondió con su característico sentido del humor: "No estoy pendiente del celular. Todo el día estoy cocinando, lavando. Estoy en otra".

Además, añadió cómo toma que Austin salga con otras personas. "Normal. No estamos hace seis meses y yo sé que toda la vida me van a sacar esto en cara porque lamentablemente es una relación que fue mediática, pero ya de verdad cada uno supero esa etapa y ya estuvo", comentó.

Flavia Laos en "El Gran Chef" en coqueteos con Emilio Jaime

Parece que Flavia ya ha dejado atrás esa etapa y está enfocada en otros aspectos de su vida, como su participación en el programa de cocina "El Gran Chef Famosos: El Restaurante". Al respecto, mencionó: "La cocina no es mi fuerte, pero ahí estamos, dándole. (Me está yendo) Súper mal. Estamos ahí dando la talla. Siento que estoy mejorando algo y por ahí que puedo sorprender".

Sobre su relación actual con Emilio Jaime, otro participante del programa culinario, Flavia aclaró que son amigos: "Con Emilio yo me llevo super bien, es mi causa, es mi pata. Nosotros terminamos bien y desde ahí somos amigos. Para nada (hay algo con él)".

Previamente, compartió sus requisitos para una futura pareja, con un toque de humor: "Yo sé que con esto me estoy proyectando bastante porque planeo quedarme soltera un tiempo". Y añadió: "Sé que esto no va para todos pero les estoy hablando de ese 1%, una persona que me respete y en la que pueda confiar, no solo que me respete cuando yo esté presente".

También reveló que le gustaría que su pareja fuera detallista y mostrara interés genuino en pasar tiempo juntos. "Que sea realmente quiera compartir tiempo conmigo, yo sé lo que doy en una relación y me gusta que sean así conmigo", comentó.

Después de ello, en su Instagram le preguntaron si le gustaba a alguien, pero comentó: "Ahí yo puse muy fuerte la palabra gustar pero que me interesa gente, claro". Además, dijo que no hay gente en lista de espera, pero sí de otro tipo: "Que me interesen, que despierten mi interés, que me den como curiosidad saber más de ellos, sí".

En cuanto a su corazón, Flavia confesó: "Ocupado en la cocina y en la música. La verdad que estoy con muchas cosas que no estoy prestando atención al amor". Parece que la rubia está más enfocada en su carrera y en sus proyectos personales que en relaciones amorosas en este momento.

En resumen, Flavia Laos no tiene pelos en la lengua y nos dejó claro que está enfocada en su carrera y en su bienestar emocional. Estaremos atentos a sus próximos movimientos en el mundo del espectáculo.