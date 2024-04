Dorita Orbegoso marca distancia de 'good times' y sugar daddys: "La de la plata soy yo"

Dorita Orbegoso, una famosa modelo peruana, participó en numerosos programas de entretenimiento; sin embargo, la comediante peruana decidió transformar por completo su vida y distanciarse de la pantalla televisiva. Ante ello, ahora se muestra en una etapa diferente. Por tal motivo, en una reciente entrevista reveló algunos detalles de su vida privada.

Recordemos que la modelo volverá a las pantallas debido a que será la nueva integrante de "El Gran Chef Famosos: Restaurante". Conoce más detalles en la siguiente nota.

Dorita Orbegoso se aleja de los 'sugar daddys'

En el presente, la modelo participará como concursante en el programa 'El gran chef famosos'. Además, manifestó que actualmente su atención está centrada únicamente en su hijo, sin tener intenciones de buscar pareja. Por tal motivo, en una reciente entrevista se le consultó a la actriz cómica si aceptaría tener un 'sugar daddy'. No obstante, ella sorprendió con su respuesta.

"¿Ni siquiera te han hecho ese tipo de propuestas cuando estabas soltera?", fue el cuestionamiento que hizo la entrevistadora a Dorita Orbegoso. "No, siempre he pagado mis cosas. Yo creo que eso se da más ahorita por las redes sociales. Si te comentan una foto y lees el mensaje empieza el flirteo". Asimismo, al ser consultada si, "¿aceptaría a un 'sugar dady?" la también bailaría dijo: "No, no, jamás. La del dinero soy yo, ja, ja, ja".

"Ahorita todo el mundo busca a las chicas, como si fuera un catálogo, por las redes sociales. Yo no me iría a un viaje sola a que ver qué pasa. Voy con mi pareja o con mis amigas, pero en plan de juerguear, no de conocer gente. Pero sí hay muchas chicas que hacen eso", agregó la modelo, quien ahora formará parte de El Gran Chef Famosos.

¿Aceptaría un 'good time'?

Por otro lado, Dorita Orbegoso también fue consultada sobre los ahora populares 'Good Time'. Ante ello, la actriz cómica dejó en claro que ella es de relaciones larga y que tener un 'good time' no iría con su personalidad. "Nada que ver. La verdad, soy de relaciones largas, de relaciones serias, con las personas que he estado han sido 5 o 6 años", manifestó en un inicio la popular modelo.

"Me quiero tanto, he invertido tanto en mí, como para poder dárselo a probar a todo el mundo, no gracias. Uno tiene que quererse y querer su cuerpo. Soy a la antigua, estás o no estás, pero eso de las probaditas no me gusta", añadió.