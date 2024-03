¡Emotiva despedida! Steve y Austin Palao fueron eliminados de EGCF: "Fue una muy linda experiencia"

El camino de Steve y Austin Palao en "El Gran Chef Famosos x2" llegó a su fin. La noche del jueves 28 de marzo, la competencia culinaria dejó fuera de la carrera a esta dinámica dupla, quienes ocuparon el cuarto lugar en la sexta temporada del programa.

¡Cuarto lugar! Steve y Austin Palao fueron eliminado de "El Gran Chef Famosos x2"

La cocina se pone intensa en "El Gran Chef Famosos". La noche del jueves 28 de marzo, vivimos un momento lleno de emociones cuando la dupla de padre e hijo, Steve y Austin Palao, fueron eliminados del programa, quedando en el cuarto lugar de esta temporada que ha mantenido a todos en vilo.

Con lágrimas en los ojos y aplausos resonando en el estudio, Steve Palao compartió sus sentimientos tras dejar la competencia: "Fue una muy linda experiencia con mi hijo. Cocinar juntos y aprender". Sus palabras reflejaron el cariño y la conexión que han forjado a través de esta aventura culinaria.

Austin, por su parte, reveló el valor sentimental que esta experiencia ha tenido para él: "Compartir con mi padre creo que me lo voy a llevar para siempre. He bastante aprendido de los jueces. Más allá de la competencia, he hecho muchos verdaderos amigos aquí". Una muestra del compañerismo que se ha vivido en el programa.

La relación entre padre e hijo se fortaleció aún más gracias a su participación en "El Gran Chef Famosos", como lo destacó Steve: "Esta relación es algo bonito que me ha regalado 'El Gran Chef', y me gusta". Un testimonio conmovedor que refleja el poder de la cocina para unir a las personas.

Aunque los Palao se despidieron con sentimientos encontrados, la competencia sigue su curso para otras duplas, como Jota Benz y Angie Arizaga, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, así como las hermanas Celine y Marisol Aguirre, quienes avanzaron a la ronda final de "El Gran Chef Famosos".

¿Quiénes formarán parte de la nueva temporada de "El Gran Chef Famosos"?

Pero la emoción no termina aquí. "El Gran Chef" está listo para una nueva temporada que promete sorprender a todos. A partir del martes 2 de abril, los espectadores podrán disfrutar de una temática diferente y la participación de nuevos famosos, quienes darán lo mejor de sí en la cocina.

Entre los nombres que se sumarán a esta aventura se encuentran Juan Carlos Rey de Castro, Dorita Orbegozo, Emilio Jaime, Flavia Laos, Emilram Cossio, Zelma Gálvez, Gino Assereto, Mathías Brivio, Giovanna Valcárcel, Lita Pezo, Ekaterina Konysheva y Brando Gallesi.

En resumen, la eliminación de Steve y Austin Palao marca un punto emocionante en "El Gran Chef Famosos", dejando un legado de compañerismo y aprendizaje en la cocina que resonará en la memoria de los espectadores. Estemos atentos a lo que nos depara esta deliciosa competencia culinaria.