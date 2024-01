"¿EEG programa de espectáculos"?, critican a 'Esto es Guerra' por llamar a Christian Domínguez tras ampay

El día de ayer el programa de 'Esto es Guerra' fue duramente criticado luego de 'colgarse' del ampay de Christian Domínguez para generar polémica y rating.

Es así que diversos usuarios aseveraron que el programa de competencia dejó dejó de lado los retos para sus concursantes para hablar sobre el ampay de Christian Domínguez con otra mujer.

Le dan con palo a 'EEG'

El ampay de Christian Domínguez con otra mujer ha causado revuelo en los medios de comunicación por lo que el programa de competencia no fue ajeno a esta polémica y se quisieron unir y 'subir al carro' farandulero.

Sin embargo, en redes han recibido fuerte criticas luego de que tocaran el tema en su programa a fin de generar más rating.

Y como si eso no fuera poco llamaron al cantante a su teléfono personal para escuchar el descargo de Domínguez luego de no pronunciarse sobre las imágenes que difundió Magaly.

Incluso una de las invitadas al programa fue Alejandra Baigorria quien es la compañera de conducción de Pamela en un segmento de emprendimiento.

La presencia de la ex chica reality era para saber cómo se encontraba la cantante luego de tremendo roche nacional.

Cómo era de esperarse Alejandra confesó que a pesar de todo ha demostrado tener la mejor actitud para su trabajo dejando la 'procesión por dentro'.

Por otro lado, en un momento del programa Johanna San Martín junto a Renzo Schuller llamaron al cantante en vivo a su número personal, sin éxito alguno pues al parecer Christian no quiere dar la cara por el temor al rechazo ya que está no es la primera vez que el cumbiambero se ve expuesto en un ampay.

"Deberíamos llamar a Christian Domínguez, que ha venido un montón de veces acá al programa, y como jurado y a cantar. Y ha sido también capitán de los combatientes (en la época de 'Combate')", sostuvo la 'Chata'.

A pesar de que el celular no dejaba de timbrar la respuesta de Christian parecía no llegar.

Alejandra Baigorria agregó: "Creo que unas disculpas no harían mal".

Tras volver a insistir, la San Miguel comentó que seguramente Christian Domínguez estaba viendo el programa y volvió a recordar su cercanía con EEF.

"Está viendo el programa y no contesta. Christian por favor, no puedes dejar que esto pase sin decir nada. Acá te hemos recibido varias veces. has venido a cantar, a bailar y, como dicen, has sido capitán de los 'combatientes", finalizó.

¿Romperán su silencio?

Christian Domínguez y Pamela Franco viven un 'terremoto' en su relación, luego que "Magaly TV La Firme" difundiera un ampay de Domínguez teniendo intimidad al interior de su camioneta y en plena vía pública con Mary Moncada.

En conferencia de prensa, Ernesto Pimentel reveló que Christian Domínguez y Pamela Franco aparecerán este fin de semana en su programa "El Reventonazo de la Chola". ¿Cómo así? Te contamos todo.

La relación de Christian y Pamela está en boca de todos, pero según Pimentel, antes del chisme ya habían grabado un segmento romántico. El conductor se mandó con esta: "Hace unas semanas grabamos para el verano una secuencia donde Christian le canta a Pamela. Estoy apenado por lo que está pasando, pero vamos a compartir con el público esas imágenes sin saber que esto iba a tomar otro rumbo".

A pesar del huracán mediático, la pareja, que se mostraba de lo más normal antes del escándalo, saldrá en el programita sabatino mostrando su amor grabado antes del ampay. Pimentel, solidario con Pamela, dijo: "Aprovecho para darle mi solidaridad y respaldo a Pamela. Con Christian, no tengo opinión porque no sé bien qué pasó".