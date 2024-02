¿El venao´, el venao´? Domínguez vio beso apasionado de Cueva con Pamela Franco, según Pamela López

¿Engañaron a mi Lord? Christian Domínguez volvió al centro de la polémica luego de las "explosivas" revelaciones de Pamela López. La esposa de Christian Cueva confesó en una llamada con Magaly Medina que fue el cumbiambero el "soplón" y que gracias a él confirmó todas sus sospechas en torno a la relación clandestina entre Pamela Franco y "Aladino". Asimismo, también lanzó una "bomba" al afirmar que el exconductor de "América Hoy" vio un video donde se ve al pelotero besándose apasionadamente con la conductora de "Consume Perú". Entérate todos los detalles aquí.

Apasionado beso de "Cuevita" y Pamela Franco

El programa de Magaly Medina sigue sacando chispas. Recientemente, Pamela López señaló a Christian Domínguez como el "soplón" y su "informante" para poder descubrir la relación clandestina entre Christian Cueva y Pamela Franco, pero la sorpresa no quedaría ahí.

Hace varios días, Pamela López le reveló a la "Urraca" que el Año Nuevo 2019 fue el peor de su vida, ya que "Aladino" prácticamente la abandonó cuando ella recién había dado a luz por supuestamente irse con sus amigos de la infancia.

"Hubo un año nuevo del 2019, el 1 a las 12, Christian nos dejó a mí y a mis hijos aquí solos. Le rogué de mil maneras que se quede, me dijo que él quería estar con sus amigos. Le rogué que no nos deje, que estaba mi bebé chiquito y estaba muy, muy desesperado de irse y se fue. Fue el peor Año Nuevo de mi vida", contó López a Magaly entre lágrimas.

Sin embargo, Christian Domínguez habría desmentido la información, ya que, según contó Pamela López, el cumbiambero le contó que durante esas fechas, Pamela Franco y Christian Cueva estuvieron juntos e incluso existiría un video donde ambos se dan un apasionado beso en una piscina.

"Lo del primero, me contó (Domínguez) que ella le enseñó un video, pero le enseñó que estaban dentro de una piscina y se estaban besando" , contó Pamela López.

No quería que nadie se entere

Magaly Medina volvió a sorprender a todos al revelar, esta vez, unas conversaciones privadas que mantuvo con Pamela López donde ella le confiesa que el cumbiambero fue quien le contó todos los detalles de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva.

Antes de exponer los audios, Magaly Medina confesó que esta comunicación con Pamela López fue "off the record", pero que, como periodista, podía hacer uso del material sin ningún tipo de problema. Además, contó que Domínguez le pidió a Pamela López no divulgar que el "soplón" en todo esto había sido él.

"Ella no quería echar a Christian Domínguez porque él le pidió que no diga que era el soplón, el judas. Él fue y le contó a Pamela López... yo creo que Pamela Franco no sabe que el padre de su hija, con quien tiene un vínculo bien... yo no sé si a partir de ahora, algo se rompa nuevamente en esta relación", comentó Magaly Medina.