¿En la dulce espera? Melissa Paredes aclara rumores sobre su presunto embarazo con Anthony Aranda

Melissa Paredes, la actriz peruana, expresó su gran emoción por los preparativos de su próxima boda con el bailarín Anthony Aranda. Sin embargo, recientes interacciones en redes sociales con un usuario han suscitado especulaciones sobre un eventual embarazo de la actriz.

Por tal motivo, la actriz Melissa Paredes no dudó en aclarar esta situación respondiendo a la seguidora en sus redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Melissa Paredes está embarazada?

La polémica comenzó cuando Melissa Paredes publicó un reel en su cuenta de Instagram que mostraba escenas del día en que se probó su vestido de novia, acompañada de su hija pequeña, fruto de su relación con Rodrigo Cuba, quien prestaba mucha atención a los detalles. Sin embargo, entre los comentarios, un usuario se sorprendió por la apariencia de su vientre y le preguntó directamente si estaba esperando un bebé.

Ante la pregunta de la usuaria en redes sociales, Melissa Paredes no dudó en responderle para descartar los rumores sobre un presunto embarazo y que no se compartan noticias falsas. "No, mi amor. ¡Estoy con mi periodo en este momento!", fue el contundente mensaje de la actriz, acompañada de emojis de risas para dejar en claro que no está embarazada. Con esta declaración, Melissa Paredes puso fin a las especulaciones.

Por otro lado, Anthony Aranda, el futuro esposo de Paredes, expresó su intención de construir una familia con la actriz, también dejó claro que no tienen prisa por hacer realidad este deseo y que actualmente están disfrutando del tiempo con la hija que Melissa tuvo en su relación anterior con el futbolista Rodrigo Cuba.

Anthony Aranda revela detalles de su boda

Anthony Aranda, apodado como el 'Activador', fue invitado a una entrevista en el programa 'Mande quien mande' para conversar sobre los pormenores de su próxima boda con Melissa Paredes. Ante el interés del público, el bailarín no vaciló en revelar algunos aspectos desconocidos.

"El vestido lo está eligiendo, pero aún no lo ha decidido. El local ya está definido, las invitaciones y la caligrafía ya están listas, y también tenemos fecha", comentó Aranda. En ese sentido, reveló que todo ya está en marcha para el día de su boda. No obstante, llamó la atención cuando detalló la lista de invitados.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de invitar a Ale Venturo y Rodrigo Cuba, expareja de Melissa Paredes y padre de su hija, a la ceremonia, Anthony Aranda dejó la respuesta en suspenso y explicó que aún están en proceso de decidir la lista de invitados.

"Eso tenemos que hablarlo con 'Meli'. No hemos finalizado la lista de invitaciones. Hay muchas personas sobre las que necesitamos decidir si las invitamos o no, vamos a discutirlo", comentó el también coreógrafo, dejando claro que aún quedan detalles por definir respecto a quiénes estarán presentes en su boda con Melissa Paredes.