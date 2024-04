"Son una mier**": Rodrigo Cuba expone los maltratos de Miguel Ángel Russo contra jugadores de Alianza Lima

¡Ya lo exhibiste! El 2018, luego de perder la final del campeonato ante Sporting Cristal, Alianza Lima dio el gran golpe en el mercado de fichajes. Como muy pocas veces se ve, los blanquiazules contrataron a Miguel Ángel Russo. En aquel momento, fue la "bomba", ya que el argentino es uno de los entrenadores más reconocidos a nivel sudamericano y mundial. Sin embargo, su adaptación al fútbol peruano fue nula, o por lo menos, eso contó Rodrigo Cuba, quien, además, expuso los maltratos e insultos a los cuales fueron sometidos los íntimos durante la época del DT "gaucho" en La Victoria.

Rodrigo Cuba expone insultos de Miguel Ángel Russo en Alianza Lima

Pocas veces se ve que un entrenador de renombre acepte dirigir en el fútbol peruano. Esta "hazaña" la logró Alianza Lima el 2019, cuando contrataron a Miguel Ángel Russo para que sea el nuevo DT íntimo, buscando realizar una buena Copa Libertadores y ganar la Liga 1.

Sin embargo, nada de esto pasó y lo que era un secreto a voces, Rodrigo Cuba lo terminó por confesar. Tras la salida del entrenador del conjunto íntimo, las principales especulaciones cayeron en la mala relación que habría tenido con los jugadores, lo cual fue confirmado por el ex de Melissa Paredes.

"Al inicio él se estaba medio adaptando y nosotros medio que entendíamos la forma en la que reaccionaba, pero luego llegó un momento en que Russo estaba harto del medio y empezó a tirar unas bombas... unas bombazas", comentó en entrevista con Cojo y Manco.

El exjugador blanquiazul recordó perfectamente una ocasión en la cual Miguel Ángel Russo "explotó" contra los jugadores blanquiazules. Según lo revelado por el "Gato", el paisano de Ricardo Gareca tildó de "mier**" y "buenos para nada" a los blanquiazules, actitud que sorprendió a más de uno.

"Me acuerdo de que estábamos haciendo ejercicios de salidas (de balón) y un jugador, que no voy a decir el nombre, quiso tirar una rabona, el pase era para mí y salió mal. Russo paró todo y dijo: 'Ustedes que están haciendo, ¿ustedes creen que son buenos? ¡No son buenos, son una mier**! ¿Qué están haciendo? No le han ganado a nadie'", afirmó.

Eso no fue todo

Si esto pareció mucho, Rodrigo Cuba no se quedó callado y siguió soltando todo lo que tenía guardado. En otra ocasión, según cuenta el ahora futbolista de la San Martín, el entrenador argentino no le tomó importancia a una dura lesión de un jugador, por el contrario, se burló de la situación.

"En otro momento un lateral pasó, tiró un centro y se desgarró. Se quedó en el piso y me acuerdo de que Russo dijo 'ya échenle tierra y pónganle papel periódico'. Cuando escuché eso pensé que estaba desatado", añadió.

Asimismo, señaló que la mala relación no solo era con Russo, sino también con el preparador físico. "Su asistente era un vacilón, con el que había bastante fricción, era con el preparador físico que era más efusivo, se le salía la cadena, no tenía las mejores formas, pero uno como adulto tiene que entender", sentenció.

Miguel Ángel Russo dejó Alianza Lima en el mes de abril, luego de perder por la mínima diferencia ante Internacional de Porto Alegre como local por la Copa Libertadores. Durante su paso por el club íntimo, el DT argentino solo sumó 3 victorias, 4 empates y 8 derrotas, lo que le dio un 32% de efectividad en el cargo. ¿Le quedó grande o fue demasiado para La Victoria?