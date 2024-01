¡En su carro! Camioneta donde Christian Domínguez tuvo intimidad con Mary Moncada sería de Pamela Franco

Christian Domínguez está en el centro de la tormenta después de ser captado en plena acción con Mary Moncada dentro de su camioneta. Pero aquí viene lo curioso: se rumorea que la camioneta podría ser de Pamela Franco, su actual expareja.

La camioneta del ampay sería de Pamela Franco

El popular cantante Christian Domínguez se encuentra nuevamente en el ojo del huracán después de ser ampayado en plena acción con Mary Moncada dentro de su camioneta en plena vía pública. Pero, la sorpresa no termina ahí, pues resulta que la camioneta en cuestión podría ser de Pamela Franco.

Alejandra Baigorria dio detalles de su compañera de trabajo Pamela Franco y no se guardó nada. Al ver las imágenes, contó cómo vio a Pamela Franco: "Llegó muy temprano a las 7 a.m., me sorprendió verla, yo no sé como estuvo parada, arreglada, grabamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche casi. La vi bastante fuerte, bastante sólida, pero sus ojos estaban llenos de tristeza y sobre todo por su pequeña hija, que tiene 3 años, para una madre es algo más complicado y difícil. Importa la pequeña".

Y sobre de quién es la camioneta en el ampay, Johanna San Miguel le preguntó a Alejandra. "Hasta donde tengo entendido, la camioneta es de Pamela. No puedo confirmar nada, pero la he visto venir al canal en el auto", respondió Baigorria.

Las detalles alrededor del ampay de Christian Domínguez

La situación pone a Christian Domínguez contra las cuerdas. A pesar de su relación aparentemente estable con Pamela Franco, las cámaras de Magaly Medina lo pillaron con las manos en la masa junto a Mary Moncada. El amor entre Domínguez y Franco parece desmoronarse con el reciente comunicado de Pamela Franco que anuncia una separación.

La historia se pone más sabrosa, porque Mary Moncada también dio su versión: "Esta última vez, yo no le escribí porque no estaba en mis planes verlo. Él me escribió y me mandó un mensajito, me dijo cuando nos vemos, bueno pues si me quiere ver, que me vea." ¡Un aparente triángulo amoroso secreto!

Pero eso no es todo, 'Metiche' ya había advertido sobre la infidelidad de Domínguez a Pamela Franco: "Su deseo es separarse de Pamela Franco porque está harto (...) Esa relación está tibia, tirando para fría." ¿La predicción de 'Metiche' se hace realidad?

En resumen, aparentemente el auto de Pamela Franco habría sido escenario de la infidelidad de su pareja en ese entonces. Estaremos atentos para descubrir los siguientes capítulos de este dramón que tiene a todos hablando.