¡Entérate cuánto fue! Dr. Fong le pagó un dineral a Samahara Lobatón para evitar demanda

Samahara Lobatón ha sido una de las víctimas de Dr. Fong, así lo hizo saber Ethel Pozo en su último programa de espectáculos en "América Hoy".

La hija de Gisela Valcárcel aseveró que la influencer recibió una fuerte cantidad de dinero por no agrandar el caso y no se vea afectada la imagen del doctor Víctor Fong.

Dinero a cambio de silencio

El día de ayer en el programa de Magaly TV la firme se expusieron las imágenes donde Samahara confirmaba la mala praxis del polémico Dr. Fong.

Esta confesión se llevó a cabo cuando la modelo era participante de "La casa de Magaly'" y tocó el tema de su arreglito estético con Gabriela Serpa y Vanessa López.

"No, no me puse biopolímeros, me puse activegel. Literalmente de marca, o sea a mí me abrieron las jeringas en mi cara como el ácido hialurónico, igualito", dijo inicialmente.

Asimismo, confesó que sí llegó a demandar al Dr. Fong, sin embargo, llegaron a un acuerdo económico para no hacer un escándalo mediático y no perjudicar su imagen como doctor.

"El Fong me puso, lo demandé, pero yo tengo un acuerdo firmado con él me dio 30 mil dólares, estuve un año muerta en vida", expresó Samahara.

Es así que a la hija de Melissa Klug dijo que a causa de la mala praxis le dio septicemia y el médico tuvo que cubrir los gastos de su tratamiento por un año entero.

Lejos de criticar a médico, la influencer recalcó que luego se sometió a otros arreglitos sin problema alguno.

"Yo me coloqué ácido hialurónico hace un par de semanas y en verdad estoy contenta con los resultados", se le escucha decir a la influencer.

Cabe resaltar que la misma Ethel invitó a Samahara romper su silencio y exponer al doctor luego de haber sido responsable por la muerte de la "Muñequita Milly''.

Ethel Pozo revela que Samahara Lobatón fue víctima del Dr. Fong: "Al parecer llegaron a un acuerdo económico"

Ethel Pozo nuevamente habló sobre la negligente muerte de la 'Muñequita Milly' y afirmó que personas como el Dr. Fong no deben ejercer ningún cargo para que eviten muertes que se pudieron haber prevenido.

Cabe resaltar que Víctor Barriga Fong ya tenía denuncias de diversos personajes del espectáculo quienes afirmaron que el doctor había incurrido en una mala praxis con consecuencias riesgosas para su vida.

Es así que Ethel recordó la época en la que Samahara Lobatón participaba en 'El Gran Show' y donde fue intervenida por el Dr. Fong por lo que tuvo complicaciones, pese a ello la influencer no hizo el caso público.





La hija de Gisela Valcárcel aseveró que al parecer la modelo y el Dr. llegaron a un acuerdo económico para que su imagen no se vea manchada en televisión nacional. Queda claro que Ethel no lo aseguró pero es probable que haya habido dinero de por medio por el silencio de Samahara.

Asimismo, Ethel y Janet Barboza resaltaron que ahora es momento para que Samahara Lobatón hable y cuente su propia experiencia con el doctor.

"Por la honra de la 'Muñequita Milly' deben salir a hablar", dijeron indignadas las conductoras.

Finalmente, Ethel hizo un llamado a todas las personas que hayan pasado por las manos de Dr. Fong y hayan tenido graves consecuencias para así hacer una sola denuncia y se logre que el presunto médico no vuelva a tocar a otra mujer arriesgando su vida.