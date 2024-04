Ernesto Pimental emocionado por su película: ""Es el proyecto profesional más importante de toda mi vida""

El muy querido Ernesto Pimentel se encuentra a la expectativa de próximo estreno de su película biográfica llamada 'Chabuca' en este film se podrá apreciar los inicios del conductor de tv y todos los desafíos que tuvo que afrontar.

Este 11 de abril se estrena 'Chabuca' en todos los cines de la capital para el deleite del público siendo este proyecto netamente peruano con actores de primer nivel.

No aguanta la espera

Ernesto Pimentel, reconocido conductor de televisión y comediante peruano, está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera con el estreno de su película biográfica "Chabuca".

Este proyecto, que verá la luz el próximo 11 de abril, marca un hito en la vida profesional de Pimentel, quien ha expresado su emoción y dedicación hacia esta producción que relata su vida y trayectoria artística.

En una entrevista exclusiva Pimentel compartió la importancia que este filme tiene para él: "Es el proyecto profesional más importante de toda mi vida". Esta declaración refleja el compromiso y la pasión con los que el artista ha abordado cada aspecto de la película. Su dedicación se ve reflejada en cada detalle del largometraje, desde la selección del elenco hasta la recreación de los momentos más significativos de su vida.

"Chabuca" no solo es una película biográfica, sino también un homenaje a la cultura peruana y a una de las figuras más queridas del país. Ernesto Pimentel, conocido por su personaje "La Chola Chabuca", ha dejado una huella imborrable en la historia del entretenimiento peruano, y esta película es una oportunidad para conocer más de cerca su historia y su legado.

"Yo aún no he podido verla, intenté pero los primeros minutos son muy fuertes para mí, son momentos que me marcaron como persona y es muy duro para mí verlo en la pantalla", comentó el comediante.

Sergio Asmaro quien le da vida a Ernesto Pimentel en la película reveló que ha sido un desafío poder representar al comediante tal cual es por lo que tuvo que conversar mucho con él y adquirir sus gestos corporales, entre todas cosas.

"Tuve que trabajar mucho para construir el personaje, no quería que la percepción que tenía de Ernesto y Chabuca interfiera en mi proceso creativo, por eso investigué, averigüé, conversé con el propio Ernesto muchas veces", dijo.

Esta película no solo celebra la vida y el talento de un gran artista, sino que también resalta la riqueza cultural del país. Es una oportunidad para que el público se emocione, se divierta y se enorgullezca de sus raíces.

En palabras del propio Pimentel, "Chabuca" es más que una película, es un legado. Con su estreno próximo, el público tendrá la oportunidad de ser parte de esta historia y de celebrar junto con el querido comediante y conductor de televisión peruano un momento que quedará grabado en la memoria de todos.

Ernesto Pimentel emocionado por el tráiler de su película: "Nunca pensé que mi vida estaría en el cine"

Ernesto Pimentel es uno de los artistas peruanos más queridos de la televisión. Su historia y lucha se ha convertido en una inspiración para muchos. Ahora, el cómico ha llevado su historia a los cines y acaban de lanzar el tráiler oficial.

"¡Por fin, aquí el tráiler oficial de 'Chabuca'! Nunca pensé que mi vida, mi historia, mis sentimientos, mis ganas de VIVIR y mi LUCHA de todos estos años se vean hoy en pantalla grande. Que estos zapatos de fantasía, estas polleras que son mis capas, pudieran tener hoy un espacio tan increíble como el CINE", escribió Ernesto Pimentel en sus redes.



Además, agregó que han pasado 30 años desde que inició la historia de La Chola Chabuca. Pimentel se siente agradecido con el personaje de ficción porque lo salvó de muchas cosas: "Con ella nada me DUELE".

"Con el corazón en la mano, les presento con muuuuuucho cariño el tráiler de 'CHABUCA'. Nos vemos en los cines, para decir juntos ¡KAUSACHUN PERÚ, qué viva la vida y a seguir celebrando!", escribió finalmente el cómico por medio de su Instagram.

En las imágenes del tráiler oficial se puede observar como se abarcará la vida de Ernesto Pimentel desde un pequeño niño. Además, su adolescencia, sus inicios en la televisión, su enfermedad y su éxito en la televisión peruana con su personaje.