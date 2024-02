"Es su deporte favorito", Olenka Mejía revela que Jefferson Farfán la volvió a demandar

Jefferson Farfán al parecer no suelta a Olenka Mejía y es que a pesar de que la abogada le ganó la primera demanda el ex jugador no se quiere quedar sin hacer nada por lo que ha tomado nuevamente acciones contra Mejía.

Olenka brindó detalles de esta nueva demanda y lo que le exige pagar el ex de Melissa Klug, y es que al parecer la abogada se encuentra cansada de estos procesos que ella considera una pérdida de tiempo.

Se viene nueva demanda

Olenka mejía reveló a través de sus redes sociales que Jefferson Farfán le ha entablado una segunda demanda por presunta difamación en su contra.

Y por si fuera poco el exjugador le exige el pago de una indemnización de 123,000 soles e incluso dos años de cárcel contra la modelo.

Olenka reveló que Jefferson nuevamente el entabla esta demanda por las declaraciones que ofreció a pesar de que esta información ya era de conocimiento público.

Demanda de Jefferson Farfán a Olenka

"Me acaba de llegar la segunda querella de difamación agravada en agravio del señor Jefferson Farfán por haber mencionado hecho que ya era de conocimiento público pidiéndome 123,000 soles y una pena privativa de libertad de dos años", empezó diciendo la abogada.

Asimismo, reveló que Jefferson realiza este tipo de demandas sin fundamentos solo cuando el objetivo de ganar el proceso y salirse con la suya a pesar de que no existe una prueba que culpe a Mejía según lo que indica.

"Con esto confirmo que interponer a querellas sin fundamentos o hechos difamatorios están volviendo el deporte favorito del año", agregó Olenka.

Gana primera demanda

A través de una historia en Instagram, Olenka Mejía comunicó que la demanda que le interpuso Jefferson Farfán ha quedado anulada.

En sus propias palabras, Olenka expresó: "Aproximadamente hace un año me notificaron con una demanda sobre difamación en mi contra, el día de hoy 18 de diciembre la Juez de 10° Juzgado Penal Unipersonal quien tenía conocimiento de esta demanda, dispone la anulación de todos los registros y cargos que se generaron en mi contra debido a esta demanda de difamación".

La modelo no dudó en reconocer el costo emocional de este proceso legal: "Si bien es cierto ha resultado todo favorable dentro del ámbito legal, esto me ha dejado malos recuerdos en mi vida personal afectándome emocionalmente y dañando mi imagen como madre y mujer".

Agradeciendo el apoyo de sus seres queridos y su abogado, Wilmer Arica, quien desempeñó un papel fundamental en su defensa, Olenka compartió su gratitud: "Agradezco a mi familia por estar siempre a mi lado, a mi abogado Wilmer Arica que fue parte fundamental en este proceso y que siempre estuvo conmigo y a las personas que creyeron mi verdad".

El comunicado concluyó con un cierre de capítulo en la vida de Olenka Mejía: "Hoy doy por terminada esta etapa de mi vida. ¡Gracias a todos! Olenka Mejía". Este mensaje marca el fin de una etapa judicial para la modelo y abre la puerta a nuevas posibilidades y renovación personal.