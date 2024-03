"Estábamos relajándonos, tomando champancito": Flavia Laos responde sobre posible romance con Omar Macchi

¿Ahora le gustan maduritos? Flavia Laos viene generando titulares en los últimos días tras sus recientes entrevistas para diversos canales digitales. Sin embargo, ahora las noticias llegan por parte de un posible "affaire" con Omar Macchi, el reconocido empresario multimillonario. Las "ratujas" de Instarándula los captaron dentro del mar y la confianza entre ambos brotaba, por lo cual las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, por lo cual, la cantante salió al frente y explicó el origen de la fotografía. ¿Confesó un acercamiento entre ambos?

Flavia Laos y Omar Macchi: ¿amor a la vista?

Recientemente, una foto de Flavia Laos con Omar Macchi en Playa Blanca se hizo viral en "Instarándula". Las ratujas captaron a la cantante con el empresario en pleno chapuzón y lo que más sorprendió fue la confianza que tenían, ya que se agarraron de las manos.

Esto causó gran revuelo en redes sociales y fue la expareja de Austin Palao quien salió al frente para aclarar la situación. Las declaraciones de la cantante fueron claras y precisas y dio que hablar con lo que dijo, ya que aseguró que incluso estuvieron brindando con "champancito".

"Omar me conoció a los 15 años y ahorita tengo 26, es muy amigo mío. Nos metimos al mar y yo le tengo terror al mar. Mi mami estaba en la sombrilla, estábamos relajándonos, estábamos relajándonos, tomando champancito en la playa. Estoy soltera y sin ganas de conocer a ningún hombre", señaló en declaraciones para un medio de comunicación.

Además, hizo caso omiso a las críticas en su contra por su último cambio de look difundido en su cuenta de Instagram.

"Fue fatal ese look, fue como una figura de acción, ya lo van a ver dentro del video, si quieren chismear vayan a verlo. (Sobre las críticas) Igual me queda hermoso, estoy pensando en hacérmelo de negro, pero no ahorita porque ahora soy la rubia peligrosa, no puedo cambiar de personaje. [...] De verdad que no me afecta, pero si me gusta que comenten", sentenció.

¡Dejó Netflix por amor!

Hace unos años, a Flavia Laos le llegó una propuesta para participar en un increíble reality de Netflix, sin embargo, según confiesa la mejor amiga de Mayra Goñi, rechazó esta oferta por estar completamente enamorada y entregar todo en su relación de aquel entonces.

Lo más sorprendente fue que Flavia Laos incluso reveló que tuvo el contrato en su mano, pero pesó más en ella el querer pasar todo el tiempo posible con su entonces enamorado ya que pensó que la relación iba a funcionar.

"(Rechacé) una propuesta para Netflix durante (una relación). Me propusieron entrar a un reality, lo rechace por estar enamorada. De hecho, esta persona sabe, vio el contrato, todo, ya lo tenía en mano. Pero a veces uno piensa que las cosas van a ir bien, pero al final no se da. Yo di todo por esa relación", contó Flavia Laos.

Sin embargo, confiesa que ya aprendió la lección e incluso se animó a mandarle un mensaje a todas las mujeres que están súper enamoradas de sus parejas. "Chicas, no dejen sus sueños. (...) Cuando me enamoro de alguien, pongo mi energía en esa persona y a veces dejo de hacer cosas que son importantes. Ahora me quiero dedicar 100% en la música y mi trabajo no quiero estar dividiendo mi mente", dijo al espacio digital.