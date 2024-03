Ethel Pozo se pronuncia sobre el robo a Gisela Valcárcel: "Mi mamá es justiciera"

Hoy traemos una noticia que ha conmocionado a todos los seguidores de Gisela Valcárcel. Su hija, Ethel Pozo, reveló cómo se sintió al enterarse del robo que sufrió su madre en las calles de San Isidro. Aquí te contamos todos los detalles.

Ethel Pozo confiesa cómo se sintió al enterarse del robo a su mamá Gisela Valcárcel

La hija de la querida presentadora Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, ha revelado detalles impactantes sobre el reciente robo que sufrió su madre en las calles de San Isidro. ¿Qué fue lo primero que le dijo al respecto?

En el programa "América Hoy", Ethel compartió lo que sintió al enterarse del asalto: "Mi mamá, ayer, hablando, felizmente no te pasó nada. Mi mamá es justiciera, yo me imaginé que si hubiera visto al delincuente es capaz de correr tras de él".

Además, reveló que Gisela expresó su indignación ante la injusticia de lo sucedido: "Ella es así me dice 'me parece súper injusto'. Gracias a Dios vino por detrás el motorizado y ella (mi mamá) no logró verlo".

El robo ocurrió mientras Gisela Valcárcel caminaba por las calles de San Isidro, siendo abordada por un delincuente que le arrebató su celular. Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento, mostrando cómo el ladrón se acercó en una moto y se llevó el dispositivo móvil sin que la 'Señito' pudiera evitarlo.

Este incidente ha generado gran indignación entre los seguidores de Gisela y Ethel, quienes expresan su preocupación por la inseguridad en las calles de Lima. ¿Qué medidas tomarán las autoridades al respecto? Estaremos atentos a cualquier novedad.

Ethel aprovechó para contar un caso suyo

La hija de Gisela también compartió su propia experiencia con la delincuencia, revelando que ella misma fue víctima de un robo en su casa de Surco el año pasado. A pesar de contar con pruebas, como videos de las cámaras de seguridad, las autoridades no lograron capturar a los responsables.

"En mi caso yo hice todas las denuncias y hasta el día de hoy me quedé esperando. Las autoridades, lamentablemente porque me ha pasado, no hacen absolutamente nada", contó en un inicio en la mañana del 20 de marzo.

Ethel contó que no se pudo hacer nada para recuperar sus objetos personales. "A mí lo que me dijeron los policías fue que las leyes cambiaron y por más que tenga fotos, placas no podían ir detrás de ellos porque eso correspondía a que aperturarán una carpeta fiscal. Nadie puede ir detrás de los delincuentes porque así no funcionan las leyes en el Perú", detalló.

La seguridad ciudadana sigue siendo una preocupación constante para los peruanos, y casos como estos demuestran la importancia de tomar medidas efectivas para combatir la delincuencia. Así que ya lo saben, sigamos atentos a todas las novedades del mundo del espectáculo y la farándula. Informaremos cualquier actualización.