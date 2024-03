¡El más fiel! Jean Paul Santa María se negó a bailar con Samantha Batallanos y Leysi Suárez

Ethel Pozo sostuvo que Jean Paul Santa María conversó con el productor de América Hoy con la intención de evitar ser emparejado en un enfrentamiento de baile con Samantha Batallanos, frente a Edson Dávila y Leysi Suárez. Las presentadoras del programa comentaron que Romina Gachoy habría impedido a su pareja participar en el baile.

Recordemos que el cantante de cumbia atravesó una crisis en su matrimonio con la modelo uruguaya en el 2023. No obstante, luego de ir a terapia de pareja, ambos se lucen más enamorados que nunca. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jean Paul Santa María se negó a bailar

En la más reciente edición de 'América Hoy, Ethel Pozo tuvo fuertes revelaciones sobre el cantante Jean Paul Santa María. La conductora sostuvo que el cumbiambero habría hablado con el productos para que no se le empareje con Samantha Batallanos en un duelo de baile.

"En la revancha quedan que Edson bailaba con Leysi Suárez y Jean Paul le tocaba con Samantha Batallanos. Termina el programa y Jean Paul le dice a papá Armando: "yo no puedo bailar con Samantha Batallanos"", cuenta Ethel Pozo.

Tras ello, Janet Barboza no dudó en revelar el posible motivo de la negativa del cantante. De este modo, la conductora afirmó que todo sería porque Romina Gachoy, pareja del cantante, no quiere. "Es porque Romina no quiere", sostuvo la popular 'Rulitos. No obstante, el cantante explicó que su negativa sería por temas personales.

¿Aún siguen yendo a terapia de pareja?

La experta Lizbeth Cueva fue preguntada acerca de la situación de Jean Paul Santa María, y explicó que tanto el cantante como la mujer de nacionalidad uruguaya están actualmente en proceso de terapia tras su separación en el año 2023.

"Ellos están en una terapia de pareja aún, todavía se está construyendo la base de la confianza, es natural que ella sienta este tipo de desconfianza", remarcó. Para la popular rulitos, es cuestionable que Romina Gachoy no confíe en Jean Paul. "Es trabajo, entonces en esta pareja hay mucha desconfianza".

Recordemos que la pareja terminó su relación en el 2023 debido a problemas entre ambos. No obstante, ambos continúan yendo a terapia de pareja juntos, según reveló la psicóloga Lizbeth Cueva. Ahora, se lucen más enamorados que nunca, pero hay cosas en las que aún están trabajando.

Por otro lado, Jean Paul Santa María ahora es catalogado como el más fiel de la farándula, ya que no ha dudado en darle la total prioridad a la familia que ha formado con Romina Gachoy.