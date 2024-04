Ethel Pozo tilda de mentirosa a Natalie Vértiz tras comentarios en su contra: "No lo voy a permitir"

¡ARDE CHOLLYWOOD! En la última edición de "Estás en Todas", Natalie Vértiz se mostró sorprendida por la actitud de Ethel Pozo al verla entrar a la casa de Jefferson Farfán (todo esto en el adelanto de la entrevista que le realizarán en "América Hoy"), por lo que no dudó en lanzar algunos comentarios en su contra. Tras esto, la hija de Gisela Valcárcel no se quedó callada y salió a responderle con todo a la esposa de Yaco Eskenazi, tildándola de mentirosa y aseguró que hoy en su programa le responderá con todo. ¡Qué empiece la guerra!

¿Qué había dicho Natalie Vértiz?

Luego de ver el adelanto de lo que será la entrevista de los conductores de "América Hoy" con Jefferson Farfán, Natalie Vértiz no pudo ocultar su sorpresa. En las imágenes del adelanto mostrado, se ve a Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y "Giselo" entrar a la casade Jefferson Farfán.

Lo más llamativo fue la gran sorpresa que se llevó la esposa de Julián Alexander con tremendo inmueble de "Jeffry". "Choca" Mandros y Natalie Vértiz comentaron al respecto y la segunda en mención no dudó en lanzar un dardo en contra de la hija de Gisela Valcárcel.

"Oye bien graciosa Ethel cómo se sorprende con la casa de La Foca, cuando su casa es del mismo tamaño creo", indicó Natalie Vértiz, quien no entendía el por qué Ethel Pozo se sorprendía con la casa de Farfán. Pero ahí no quedó todo. Al parecer, Natalie Vértiz tenía bien guardadas algunas cosas para decirle a Ethel Pozo y soltó todo en un siguiente comentario.

"He estado escuchando a Ethel que no va a Disney, que no paga fast pass, claro que paga, ella paga mega pass, pasa directo en las filas de Disney. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, amiga, ¿cómo te haces no? Qué chistosa mi amiga Ethel", comentó de manera sarcástica, dejando entrever que la hija de Gisela Valcárcel sería una persona totalmente fingida.

Respuesta de Ethel Pozo

Estos comentarios no tardaron en llegar a oídos de Ethel Pozo, quien mediante su cuenta oficial de "X" (ex Twitter) decidió responderle con todo a Natalie Vértiz. A la hija de Gisela Valcárcel no le hizo nada de gracia que la conductora de "Estás en Todas" de a entender que tiene una casa igual de grande que la de Farfán o que pague para no hacer cola en Disney World.

"Lo vi. Increíble. Mañana (lunes 15 de abril) le respondo en el programa Ric, pero reitero mi posición. Para mí, hay falta de empatía al decir públicamente que te gastas 575 dólares en fastpass de Disney, cuando hay mucha gente que realmente sufre para llegar a fin de mes con un buen sueldo. Es todo lo que dije y se picó al parecer por sus palabras", escribió en Twitter.

Mañana la aclaro, porque ella no conoce mi casa. Pero si es una pena que lo diga y la gente le crea. Entiendo tus palabras porque cualquiera que la escucha, claro parece que ella conociera mi casa y que yo hubiera ido a Disney igual que ella! Totalmente falso. Justamente porque... — Ethel Pozo (@EthelPozo) April 14, 2024

Pero, ahí no quedaría la cosa. Ethel Pozo también tildó de mentirosa a su compañera de "América Televisión" y afirmó que nunca ha visitado su casa. Es más, manifestó sentirse sorprendida por sus declaraciones, ya que ella siempre ha tenido palabras de elogio para la esposa de Yaco.