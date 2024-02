Ex "Alma Bella" CONFIRMA RELACIÓN de Cueva con Pamela Franco: "Ella estaba muy ilusionada" (VIDEO)

¡Arde Chollywood! Poco a poco, el escándalo por la infidelidad de Christian Domínguez va quedando en el pasado. En un giro radical de la historia, todo haría indicar que mientras el cumbiambero le era infiel a Pamela Franco con Mary Moncada y Alexa Samame, la cantante hacía lo propio con Christian Cueva. Esto empezó como una "leyenda urbana", la cual, Estrella Bereche, exintegrante y compañera de Pamela Franco en "Alma Bella", terminó por confirmar ante las cámaras de "Magaly Tv, La Firme".

Estrella Bereche "echa" a Pamela Franco

Múltiples "verdades" han empezado a salir a la luz a raíz del ampay de Christian Domínguez. Su nombre fue desapareciendo rápidamente porque Pamela Franco empezó a ganar notoriedad en este nuevo escándalo.

Hace 5 años, Magaly Medina presentaba un informe de las "odiosas coincidencias" entre Pamela Franco y Christian Cueva, el cual ha vuelto a ver la luz este 2024. Las "sacadas de vuelta" del cumbiambero nuevamente alimentaron los rumores de un romance entre la cantante y el exfutbolista de Alianza Lima y día a día van saliendo más testigos.

Una de ellas es Estrella Berecha, exintegrante de la agrupación "Alma Bella". Ella compartió grupo con Pamela Franco durante algunos años y, según reveló a las cámaras de "Magaly Tv, La Firme", fue testigo de la relación que habría mantenido la conductora de "Consume Perú" con Christian Cueva.

"En realidad no era su amiga, amiga, pero sí era una compañera con la que compartíamos viajes, giras, entonces en algunos momentos, entonces viajábamos en el avión de repente ella me iba contando sus cosas, en un principio, bueno la veía muy emocionada con la persona (Cueva), con la relación, me comentaba que la misma esposa sabía y que ella igual nunca lo iba dejar", dijo Estrella Bereche.

La propia Franco lo confirmó

Para sorpresa de todos ahí no terminaron las declaraciones de Estrella Bereche. La cantante de cumbia también aseguró que la misma Pamela Franco le comentaba a su entorno más cercano que mantenía una relación sentimental con Christian Cueva.

"Ella lo comentaba a las personas de su entorno que estaba con él, o si no yo no hubiese sabido, seguro porque éramos tan cercanas nos comentaba en modo, no sé, estoy con él entonces quiero desfogarme y de repente nos contaba", acotó.

Asimismo, para terminar con sus "explosivas" declaraciones, Estrella Bereche también señaló que en reiteradas ocasiones escuchó discutir a Pamela Franco con Christian Cueva, aunque desconoce los motivos exactos de las peleas.

"Siempre la escuchaba, es más la veía discutir con él por teléfono, no sé por qué discutían, el tema en sí, pero yo la he visto llorar por la situación porque creo que no la trataba muy bien él", finalizó. Sin duda, estas declaraciones traerán cola y la gran pregunta es: ¿Pamela Franco lo seguirá negando?