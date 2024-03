Ezio Oliva 'cuadró' a Karen Schwarz por revelar intimidades: "Te pido que antes consultes conmigo"

Resulta que Ezio Oliva, nuestro querido cantante peruano, estuvo pasando por un mal rato debido a algunas declaraciones que dio su esposa, Karen Schwarz, en el programa 'La Linares'. Te contamos los detalles.

Ezio Oliva se molestó con Karen Schwarz por revelar intimidad

Ezio Oliva, el querido cantante peruano, ha dejado en claro que no estuvo contento con su esposa Karen Schwarz por revelar intimidades en el programa 'La Linares'. ¡Vamos a desmenuzar esta historia!

Ezio, el vocalista de Ádammo, no está muy contento con Karen por soltar algunos secretitos en público. En palabras directas, Ezio dijo: "Te pido que antes consultes conmigo". Parece que alguien no está muy feliz con la revelación de secretos.

Entonces, ¿qué fue exactamente lo que Karen compartió en 'La Linares'? Bueno, la exconductora de televisión dejó salir algunos detalles picantes sobre la personalidad de Ezio, su gusto por la sociabilidad y hasta cómo manejan las fiestas cuando él toma un poco más de la cuenta.

En respuesta, Ezio Oliva no se quedó callado y compartió su sentir en una entrevista con Verónica Linares. Explicó: "Me senté con ella y le dije: 'Todo bien, es tu entrevista. O sea, qué onda con contar si salgo, si no salgo'. Y me dijo: 'Pero Ezio no pasa nada'. Sí, no pasa nada para ti, pero la gente siempre... Además, que nos están viendo".

Ezio, tratando de mantener la calma, añadió: "Le dije: 'Te pido, por favor, que antes consultes conmigo o te guardes un poquito las cosas', pero la verdad es que no es tan grave". La reacción de los fans ha sido variada. Algunos aplauden la honestidad de Karen, mientras que otros están del lado de Ezio, pidiendo más discreción en estas confesiones públicas.

Karen pagó las cuentas en épocas difíciles para Ezio

¿Cómo afecta esto a la relación de Ezio y Karen? Bueno, según Ezio, a pesar de las diferencias, el amor entre ellos ha crecido. Dijo: "Somos polos opuestos, pero eso ha fortalecido nuestra relación".

Ezio recordó una época en que, en pleno proceso de conquista, su billetera estaba un poco misia. Y ahí entra en escena la comprensiva Karen Schwarz, su ahora esposa.

#LaLinares

Ezio Oliva habló de los inicios de su relación con Karen Schwarz y los problemas que afrontaron mientras él salía de la bancarrota. "Para que no me sienta mal, ella me pasaba la tarjeta por debajo de la mesa", mencionó ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/8tlBuiTlWl — Canal N (@canalN_) March 4, 2024

"Me dijo: ¿Tú crees que no me he dado cuenta? A mí no me interesa. Ahí empezó nuestra historia de amor real", comparte Ezio. Y para no hacerlo sentir incómodo en sus salidas, Karen pasaba su tarjeta por debajo de la mesa para pagar la cuenta. "Ella me decía que estuviera tranquilo", cuenta el cantante.

Y así concluye este episodio del drama en la vida de Ezio Oliva y Karen Schwarz. Estaremos pendientes de cualquier actualización o novedad al respecto. ¡Hasta la próxima!