Karen Schwarz impacta al confesar que no usaba ropa interior cuando conducía en TV. ¿Por qué?

La exconductora y ahora emprendedora Karen Schwarz ha dejado a todos boquiabiertos con una confesión reveladora durante una entrevista con su amigo Cristian Rivero en su canal de YouTube. La exmodelo, actualmente centrada en su marca Valente, compartió un secreto íntimo que sorprendió a propios y extraños: no usaba ropa interior mientras conducía en televisión.

Karen Schwarz no usaba ropa interior cuando conducía en televisión

En una charla amena, Karen Schwarz contó la historia detrás de su línea de modeladores, inspirada por una nota que vio en Nueva York sobre JL y sus trucos de moda. Fue entonces cuando, sin tapujos, reveló que no usaba ropa interior en televisión.

"Antes de ser mamá, me fue a New York vi una nota que le hicieron a JL de unos modeladores. Vi que habían descubierto que ella usaba un modelador para que la cola se le levantaran. (...) Me fui con Ezio y encontré en modelador, lo compré y la verdad, tenía la comprensión, lo usaba mucho en los programas que hacía porque yo no usaba ropa interior debajo de los vestidos pegaditos porque se marcaba ", contó Karen Schwarz.

La sorpresa invadió a todos en el set, incluyendo a Cristian Rivero, quien no pudo evitar su asombro ante la inesperada confidencia. "¿Pero no usabas no ropa interior ni acá arriba, ni acá abajo?" , preguntó Rivero extrañado. "No, pues" , señaló Karen. "¿No?", dijo con voz alta Cristian notoriamente asombrado.

Pero, ¿por qué tomó esta decisión? La presentadora detalló: "Antes del modelador no usaba ropa interior, porque se me marcaba el calzón, el elástico se marcaba y se veía horrible". Añadió que cuando adquirió el modelador, lo utilizó tanto que su madre tuvo que parcharlo, y ahora lo conserva como una especie de trofeo en su oficina.

La noticia no solo ha sorprendido por la sinceridad de Karen Schwarz, sino también por la naturalidad con la que compartió este aspecto de su vida. Esta revelación nos lleva tras bambalinas, donde la moda y la comodidad a veces se entrelazan de maneras inesperadas.

Karen y su esposo son "bien patas"

Pero eso no fue todo en la entrevista. Karen Schwarz también abordó otro tema que generó controversia en semanas anteriores: las críticas por un video de Ezio Oliva mirando a la artista internacional Anitta. La conductora no dudó en expresar su posición: "Yo no tengo que demostrarle nada a nadie", respondió a las críticas recibidas por el mencionado video.

Karen Schwarz compartió su visión sobre la confianza en la pareja, revelando que ella y Ezio Oliva son "bien patas" y no se molestan mutuamente por mirar a otras personas. "Cada quien hace su relación como quiere", afirmó, invitando a sus seguidores a entender que la confianza es clave en cualquier relación.

Este revelador episodio nos muestra un lado más auténtico y desinhibido de la reconocida figura de la televisión. Karen Schwarz sigue sorprendiendo con sus revelaciones y se muestra más cercana que nunca, demostrando que la transparencia puede ser el mejor accesorio de estilo.