Ezio Oliva revela por qué acabó su amistad con Magaly Medina. ¿Qué pasó?

Ezio Oliva revela por qué acabó su amistad con Magaly Medina

El conocido cantante Ezio Oliva acapara los titulares con su confesión en una reciente charla. El artista se sinceró sobre su amistad pasada con la famosa presentadora Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano, dejando a todos boquiabiertos con las razones detrás de su distanciamiento.

La revelación de Ezio Oliva tuvo lugar en el canal de YouTube de Verónica Linares, donde compartió detalles sobre su vida privada y experiencias únicas. El intérprete de "Siempre has sido tú" sorprendió al abordar el tema de su amistad con Magaly.

Según Ezio, la conexión se fue debilitando gradualmente, y no puede señalar una razón específica: "No sé qué pasó con Magaly. (Éramos amigos) Completamente, ella fue a mi matrimonio. Nos distanciamos, con Alfredo hemos cruzado un par de cosas, creo habérmela cruzado (a Magaly) un par de veces la he saludado, pero no sé qué pasó con Magaly porque no creo que haya algo en concreto y creo que cuando algo se enfría todo bien, no pasa nada", compartió.

Sin embargo, Ezio resaltó que, a pesar de la distancia, guarda buenos recuerdos: "Pero fue a mi matrimonio, hemos ido juntos a Europa. [...] Si de pronto tú y yo somos amigos y de un día a otro ya no lo somos, es porque Dios así lo quiso y tampoco es tan grave, todo bien. En su momento la hemos pasado lindo y ya no hay ninguna relación. Son relaciones que no se terminan de desarrollar", explicó.

Karen Schwarz pagó las cuentas de Ezio

La relación entre Ezio Oliva y Karen Schwarz también formó parte de la conversación, revelando el apoyo incondicional de Schwarz en tiempos difíciles. Ezio confesó que atravesó momentos complicados, incluso vendiendo zapatillas para enfrentar dificultades económicas.

#LaLinares

Ezio Oliva habló de los inicios de su relación con Karen Schwarz y los problemas que afrontaron mientras él salía de la bancarrota. "Para que no me sienta mal, ella me pasaba la tarjeta por debajo de la mesa", mencionó ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/8tlBuiTlWl — Canal N (@canalN_) March 4, 2024

Fue Karen quien, de manera discreta, le brindó apoyo financiero: "Karen es de otro planeta, definitivamente la gente no la conoce, es una maravilla de persona. Para que yo no me sintiera mal, me pasaba su tarjeta por debajo de la mesa para que yo pague. Ese tipo de cosas me marcaron muchísimo y te habla de lo que verdaderamente es una persona", compartió el cantante.

La declaración de Ezio Oliva ha desatado un alboroto entre sus seguidores, quienes especulan sobre las razones detrás de este sorprendente distanciamiento. La incertidumbre ahora rodea la amistad que alguna vez floreció entre el cantante y la renombrada conductora de televisión.