Fabianne Hayashida sorprende a fans en redes: "¿Qué le pasó a su cuerpo"?

Fabianne Hayashida ya se encuentra recuperada tras el divorcio que le tocó vivir hace algunos meses, la modelo se encuentra feliz y enfocada en sus proyectos personales siendo uno de ellos su preparación física.

Es así que diversos usuarios han quedado anonadados con el gran cambio que ha demostrado la 'Chinita' en sus redes y es que a comparación de algunos años atrás la influencer no lucía el cuerpo esbelto que luce hoy en día.

Totalmente diferente

La recordada ex integrante de 'Combate', Fabianne Hayashida ha sorprendido a propios y a extraños al demostrar como su cuerpo ha evolucionado a punta de esfuerzo, dedicación y disciplina.

Como se recuerda la modelo reveló que uno de sus objetivos es llegar a concursar en un certamen para personas fisicoculturistas por lo que viene enfocándose mes a mes en cumplir todos los requisitos para destacar en esta categoría.

Sin embargo, diversos usuarios que siguen de cerca sus logros y su carrera artística se han mostrado bastante sorprendidos por el gran cambio en el físico de la 'Chinita', algunos la admiran otros la han criticado ya que consideran que es demasiado exagerado para su cuerpo.

"Fabiánne no tanto tampoco", "Quisiera tener aunque sea el 1% de tu disciplina pero no puedo", "Se llama voluntad y disciplina", "Así tampoco quisiera llegar", "No creo que sea solo dieta y ejercicio, quizas tbm una lipomarcacion", "Admiro tu disciplina y perseverancia. Regalame un poquito de ello", fueron algunos de los comentarios en redes.

A pesar de ello, Fabianne no ha tomado importancia a los comentarios negativos y sigue esforzándose por el objetivo que ya tiene trazado.

Cabe resaltar que la modelo ya se encuentra con una nueva pareja, un amigo de hace muchos años quien la viene apoyando en su preparación física y que lo presume cada vez que puede en sus redes sociales.

Fabianne Hayashida incursiona en el fisicoculturismo tras su divorcio

Desde hace unas semanas, Fabianne ha estado compartiendo su nueva vida activa en las redes sociales. Pero eso no es todo, la cosa se pone más intensa. Se rumorea que podría dar el salto al fisicoculturismo, y sus fotos y videos en Instagram confirman su enamoramiento con esta disciplina.

Fabianne nos cuenta en sus propias palabras: "Admiro esta disciplina, en verdad es todo para mí, me sana, me llena y me da tanta felicidad".

Como era de esperarse, las reacciones de los fans no se han hecho esperar. Mientras algunos la aplauden y le dan ánimos, otros no están muy de acuerdo con este cambio tan repentino. ¿Fisicoculturismo y Fabianne Hayashida? La mezcla es explosiva y estamos todos expectantes para ver cómo evoluciona esta historia.