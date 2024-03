Milena Zárate 'le da con palo' a Vanessa López tras escándalo de su pareja: "Cero dignidad y amor propio"

La empresaria colombiana tuvo fuertes calificativos para Vanessa López luego del reciente ampay que protagonizó su pareja Jhonny Silva. Recordemos que el empresario fue captado junto a otra mujer desnuda. Ante ello, la modelo Vanessa López fue criticada en redes sociales por la actitud que tomó frente a esta situación.

De igual forma, la cantante Milena Zárate se sumó a estas críticas en unas recientes declaraciones. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milena Zárate y su crítica a Vanessa López

En una reciente entrevista para un medio local, la cantante colombiana Milena Zárate tuvo fuertes críticas para Vanessa López por la actitud que tomó tras el reciente ampay de su pareja, Jhonny Silva, son una mujer desnuda. Incluso, la modelo recibió duras críticas en redes sociales por 'instruir' en las respuestas de su pareja durante una conversación con Magaly Medina.

"Lo que hemos visto ha sido denigrante, que pena ver a una mujer llegar a ese punto por mantener un status. Eso es tener cero dignidad, no tener amor propio; y demuestra que ella no se considera capaz de conseguir nada con su esfuerzo, con su trabajo. Si eso está viviendo ahora que recién empieza su relación, que le puede esperar más adelante", comentó Milena Zárate.

Después, la colombiana agregó que esa relación tiene un límite temporal debido a cómo ambos están actuando y a lo que se ha hecho público. "Esa relación tiene fecha de caducidad, todos hemos visto que ese tipo es un patán, es un 'rico pobre', que cree que por tener un sol en el bolsillo se cree el amo de todo lo que lo rodea pero cero respeto a la mujer", sostuvo en un inicio.

"Además, ella como madre tiene que saber a quién va a dejar a entrar a su casa, y cuando pasan cosas como estas se cortan de raíz. A mí me ha pasado y lo he enterrado y sin flores, no se puede estar sin juegos, todos tenemos que aprender de nuestros errores y no acostumbrarnos a recibir miserias", enfatizó Milena Zárate para un medio local.

¿Vanessa López pauteó las respuestas de Jhonny Silva?

Magaly Medina exhibió las imágenes de la entrevista realizada a Johnny Silva, el novio de Vanessa López, en las que se observa cómo la modelo instruye a su pareja para que le pida perdón en directo.

Vanessa incluso le dice "no te pongas malcriado" o "te va a ver como matón", cuando el joven de 33 años amenaza con "parchar" a la conductora. En otro momento se ve a Silva repasando todo su discurso de disculpas y luego ella se le acerca y le repite: "Solo quiero que me hagas sentir un poquito mejor de la m... que me siento ahora".