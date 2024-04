Familia de 'Muñequita Milly' no asistió a primera audiencia con Dr. Fong: Reportero revela desgarrador motivo

La esperada primera audiencia judicial donde la familia de la 'Muñequita Milly' enfrentaría al Doctor Fong, acusado de negligencia médica tras la trágica muerte de la joven cantante, ha tenido que ser reprogramada. Y la razón es tan conmovedora como dolorosa.

¿Por qué la 'Muñequita Milly' no asistió a la primera audiencia con el Dr. Fong?

El pasado viernes estaba marcado en el calendario como el día en que comenzarían a esclarecerse los detalles de la muerte de la 'Muñequita Milly', quien falleció a los 23 años por complicaciones después de una operación de liposucción realizada por el Doctor Fong. Pero el vacío dejado por la ausencia de la familia de Milly en la audiencia dejó a todos esperando respuestas.

Un reportero del programa "Dilo Fuerte" reveló el motivo detrás de esta ausencia: la familia todavía está profundamente afectada por la pérdida. "Se tuvo que posponer porque el abogado de la defensa de la 'Muñequita Milly'. Lo que dijo es que todavía estaban en su etapa de duelo y lo postergaron una semana más para seguir pidiendo justicia", explicó el comunicador.

Esta explicación revela el profundo dolor que aún embarga a los seres queridos de Milly, quienes se encuentran en una etapa de duelo tan intensa que les ha impedido participar en procedimientos legales.

Por otro lado, el Doctor Fong se presentó en la sede judicial rodeado de medidas de seguridad intensas, claramente preparado para enfrentar las acusaciones. Pero su presencia no fue suficiente para que la audiencia procediera sin la parte acusadora. La abogada del médico, Rosa Bartra, fue quien anunció a los medios que la Fiscalía había decidido posponer la audiencia debido a la falta de la familia de la cantante.

A la espera de justicia

Este caso no solo ha atraído la atención de los seguidores de la 'Muñequita Milly' y los medios de comunicación, sino que también ha generado un amplio debate sobre la seguridad y la ética en los procedimientos médicos estéticos. Ahora, la sociedad espera que la justicia actúe no solo para esclarecer la muerte de la 'Muñequita Milly' sino también para asegurarse de que tragedias así no se repitan.

Mientras tanto, la familia de Milly continúa su lucha por justicia, aún en medio de su profundo dolor. La comunidad y los admiradores de la joven artista están unidos en el deseo de ver algún tipo de reparación y medidas que aseguren mayor seguridad en tratamientos médicos que, en manos equivocadas, pueden tener consecuencias fatales.

La nueva fecha para la audiencia aún no se ha fijado, y todos los ojos estarán puestos en este caso que ha conmovido a tantos. Estaremos al tanto de cualquier novedad al respecto de esta caso que demanda justicia.