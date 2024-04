Muñequita Milly: Revelan desgarrador video de la joven cantante luego de la operación con el Dr. Fong

En el episodio más reciente de 'Magaly TV La Firme' del 8 de abril, la presentadora Magaly Medina ofreció un reportaje sobre la despedida de Flor Quispe Sucapuca, reconocida como 'Muñequita Milly', quien lamentablemente falleció después de someterse a una liposucción en la clínica Santa Catalina, ubicada en La Victoria, bajo la atención médica del doctor Víctor Fong.

Ante ello, la 'Urraca' sorprendió al revelar un impactante video de la joven cantante en donde se quejaba de dolor luego de la operación con el Dr. Fong. Conoce más detalles a continuación.

Muñequita Milly sufrió luego de la operación

La señora Mary Sucapuca ofreció una entrevista exclusiva al programa de Magaly Medina y compartió las últimas imágenes de su hija en vida, las cuales muestran los momentos angustiantes que enfrentó la cantante folclórica después de someterse a una intervención estética realizada por el controvertido 'médico de las estrellas'.

En el video se aprecia a la joven cantante de 23 años visiblemente afligida, consecuencia de los efectos de la cirugía. Según lo reportado por Magaly Medina, estas imágenes registran los momentos en que la 'Princesita Milly' sufría intensos dolores después del procedimiento médico.

"Nosotros hemos mostrado acá una imagen inédita que la familia nos ha proporcionado donde se le vea ella frente a un balde porque tenía vómitos, estaba arrojando. Y del dolor y de todos los síntomas que ella tenía son imágenes que nosotros hemos puesto un tipo de sombra especial para no herir susceptibilidades, pero creo que este caso no debe de quedar así", dijo la conductora de ATV.

Exigen justicia

Mary Sucapuca, madre de la difunta artista, reveló dolorosos detalles sobre el sufrimiento de su hija. Fue ella quien la acompañó a la clínica Santa Catalina, donde la cantante folclórica quedó bajo el cuidado del doctor Víctor Barriga Fong, quien resultaría ser su verdugo. Minutos antes de entrar al quirófano, 'Muñequita Milly' parecía estar tranquila mientras hablaba por teléfono. Sin embargo, horas después de la intervención, el dolor persistía. En estas imágenes, su expresión de sufrimiento era claramente visible.

"Que vea el doctor cómo estaba sufriendo mi hija. Me salían las lágrimas al verle hasta revolcándose. Yo le agarraba las manos; pero el dolor le hacía revolcarse", expresó. Además, se reveló que el personal del Dr. Fong no brindó un trato adecuado a la situación de 'Muñequita Milly', llenándola de reproches mientras enfrentaba un intenso dolor. Frases como "¿Qué no puedes aguantar?", o "¿Cómo otros han aguantado?", fueron dirigidas a la artista, según relató la señora.