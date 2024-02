¿Felices los 4? Alejandra Baigorria revela si invitará a Mario Hart y Korina Rivadeneira a su boda

Alejandra Baigorria y Said Palao fueron invitados especiales en el programa de 'Mande quien mande' donde revelaron detalles de su matrimonio el cual ya está cerca y por el que ya se encuentran realizando los preparativos.

Sin embargo, María Pía Copello nuevamente cuestionó a la parejita sobre sus invitados realizando una dinámica de personajes que desea y no desea invitar, cabe resaltar que esta es la segunda vez que participan de este juego que saca chispas.

¿Ahora son amigos?

Alejandra Baigorria y Said Palao asistieron al programa de 'Mande quien mande' para participar nuevamente de un segmento donde debieron aprobar o desaprobar las invitaciones a personajes del espectáculo.

Es por ello que María Pía cuestionó a la parejita si invitaría en primer lugar a Mario Irivarren y a Onelia Molina, el descontento de parte de Alejandra fue evidente y recalcó que serán invitados de parte de Said no de ella.

A pesar de que recalcó que tiene una fuerte amistad con Mario de hace muchos años, enfatizó que desde que sale con Onelia ha cambiado su forma de ser de manera negativa pese a ello tiene la esperanza de que para la fecha de su boda se encuentre soltero.

Sin embargo, llegó el momento más tenso del programa y fue cuando le preguntaron a la pareja si invitaría a Mario Hart y a Korina Rivadeneira a lo que Alejandra y Said no dudaron en responder.

Ambos respondieron con un rotundo 'SÍ' pues de acuerdo a Said, Mario lo invitó a su boda con Korina en aquellas épocas y Alejandra confesó que también fue invitada, sin embargo, no pudo asistir porque se encontraba de viaje.

Una vez más la parejita demuestra que el pasado en ambos quedó atrás y que hoy por hoy vienen formando una relación sólida basada en el respeto mutuo.

Por su lado, Mario Hart se mostró agradecido por la invitación, sin embargo, no confirmó su asistencia en vivo.

Alejandra Baigorria preocupada tras radical decisión de Said Palao

Una de las parejas del momento es Alejandra Baigorria y Said Palao. El integrante de Esto es Guerra sorprendió hace algunas semanas al pedirle matrimonio a la "rubia" en su viaje a Filipinas y el momento quedó enmarcado en sus redes sociales.

Desde ese momento, Ale ha estado muy al pendiente de los detalles de su futuro matrimonio que se llevará a cabo en el primer semestre del próximo año. Este anuncio emocionó a más de un allegado a la pareja y la ahora exchica reality no descarta que su boda sea televisada. Sin duda, quiere un "matri" a lo grande.

Sin embargo, a la par que va organizando minuciosamente cada detalle de su próximo compromiso, Alejandra Baigorria tiene que lidiar con algunas ocurrencias de Said Palao. En una de sus historias de Instagram, la "Gringa de Gamarra" alertó a todos sus seguidores al preocuparse más de lo normal por Said Palao.

"Miren el personaje que me acabo de encontrar al bajar a tomar desayuno ¿Qué es eso, amor?", preguntó Baigorria. "Tu motero favorito", le respondió Said Palao. "No te basta con judo, o sea ahora te pegas a los Baigorria, no puede ser, esa es influencia de los Baigorria", dijo en sus historias.