Filtran video de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz en fiesta familiar: "Verdadera humildad"

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz han vuelto a capturar la atención de todos, pero esta vez, luego de tanto sobre el enfrentamiento entre Ethel vs. Natalie y Yaco, por algo positivo. Se ha filtrado un video de una reunión familiar donde la pareja se muestra de lo más natural y humilde, desatando una ola de comentarios positivos sobre su sencillez y cariño mutuo.

Filtran video de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz

Un reciente video filtrado de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz ha causado furor en las redes sociales, mostrando a la querida pareja de una manera muy cercana y humilde. El clip, que captura momentos de una fiesta familiar, ha revelado el lado más sencillo y cariñoso de ambos, alejado de los lujos y las cámaras.

El video, compartido en TikTok por la agrupación 'Giuliana y su Explosión', muestra a Yaco y Natalie disfrutando y bailando en una reunión íntima con familiares y amigos. La sencillez y alegría de los momentos compartidos no pasaron desapercibidos para los usuarios en redes, quienes no tardaron en comentar sobre la autenticidad y el cariño que la pareja exhibió.

Los comentarios de los seguidores fueron mayoritariamente positivos, destacando la naturalidad de ambos: "Ellos bailan esa música también! Pensé que toneaban con Maroon 5 o Ed Sheeran", y "Yaco podrá salir del barrio, pero el barrio no saldrá de Yaco", fueron algunos de los mensajes que reflejan cómo el público percibe a la pareja. Otro usuario añadió: "Eso es una verdadera humildad se ven muy enamorados, no se equivocó Yaco al elegir su esposa".

Dejan atrás el escándalo

Esta muestra de normalidad llega justo cuando Yaco y Natalie han estado en el centro de comentarios menos positivos por parte de Ethel Pozo, quien los criticó recientemente. En respuesta a estas críticas, Yaco ha salido en defensa de su relación y de su esposa, aclarando su postura ante los medios. "No hay que darle más vuelta a la sopa, ya está, ya se dijo lo que se tenía que decir, ya se explicó lo que pasó", afirmó Yaco, negando cualquier malentendido.

Además, Yaco expresó su deseo de evitar los conflictos mediáticos: "Creo que preferiríamos que nada de esto hubiera pasado porque no nos gusta estar en medio de noticias que no son positivas y que no nos hacen crecer por ningún lado", señaló, mostrando su intención de mantenerse alejado de las polémicas innecesarias.

Este video no solo ha servido para demostrar la humildad y el amor que existe entre Yaco y Natalie, sino también para recordar al público que, más allá de las cámaras y las controversias, ellos son una pareja que valora la simplicidad y la familia. Con este tipo de momentos genuinos, Yaco y Natalie siguen ganándose el cariño y la admiración de sus seguidores.