¿TOTAL? Ethel Pozo revela detalles de su llamada con Yaco: "No he dado por terminada mi amistad"

¡Decídete pues! Ethel Pozo se ha convertido en el centro de la polémica de "Chollywood" tras las contundentes respuestas que le dio a Natalie Vértiz, quien dejó entrever que sería una persona fingida. En "América Hoy", la hija de Gisela Valcárcel afirmó que su amistad con Yaco Eskenazi y la conductora de "Estás en Todas" se finalizó el último domingo luego de una intensa llamada, sin embargo, mediante un live de Tiktok se olvidó de lo que dijo horas antes y afirmó que no ha dado por finalizada su amistad con su excompañero de "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

¿Ethel Pozo terminó o no su amistad con Yaco y Natalie?

En horas de la mañana del último lunes 15 de abril, Ethel Pozo decidió romper su silencio a través de las pantallas y se mandó con todo en contra de Natalie Vértiz. La exreina de belleza había manifestado su sorpresa por lo sorprendida que se mostró la conductora de "América Hoy" al entrar a la casa de Farfán e incluso la tildó de "graciosa" y "chistosa".

Estas palabras, entre otras, no fueron del agrado de Ethel Pozo, quien le respondió fuerte y claro en "América Hoy". Fue la propia hija de Gisela Valcárcel quien confesó que el último domingo dio por finalizada su amistad con Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz tras una llamada con el capitán histórico de "Esto es Guerra".

"Él me llamó ayer, hemos terminado la amistad, pero nosotros en 6 años jamás tuvimos problema, pero como le dije a Yaco, ella habla... ¿Salió Natalie a hablar al flaco granda y Janet? No, siento que hay algo contra mí", señaló Ethel Pozo muy fastidiada.

Sin embargo, parece que la hija de Gisela Valcárcel se olvidó de lo declarado en la mañana, ya que horas más tarde, señaló todo lo contrario. Ethel aseguró que NO DIO por finalizada su amistad con su excompañero de conducción, aunque no especificó nada sobre Natalie Vértiz.

"Yo no he dado por terminada mi amistad hoy ni ayer, he conversado con Yaco. Ella ha mentido y entiendo que las personas le crean a Natalie, yo digo esto para que se solidaricen, digo lo que es verdad... Mi casa no es igual a la de Jefferson ni me hago la pobrecita", indicó Ethel Pozo.

Ethel Pozo cuenta porqué no sale a responderle a Rodrigo González, Gigi Mitre y Magaly Medina en un vivo de Instagram y también dice: "los 6 años de amistad (con Yaco y Natalie) quedan" 👇🏼 pic.twitter.com/8RvRB7TBdF — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 15, 2024

¿Por qué empezó todo?

En palabras de Ethel, la discordia entre ella y la popular parejita empezó por un comentario que hizo Yaco Eskenazi en un programa digital que conduce junto al "Flaco" Granda y otros panelistas deportivos.

"El viernes invitamos al Flaco Granda. Él dijo dijo que Yaco ganaba tres veces más que él. Yo no quería decir nada que deje mal parado a quien fue mi compañero y mi amigo. Yo dije que no iba hablar de ese tema porque lo sentía muy alejado de la realidad peruana, fue mi forma de no meter más leña al fuego, pero el sábado en vivo, a la que le dieron fue a mí", añadió la hija de Gisela Valcárcel.

Pese a la evidente molestia, la conductora de "América Hoy" señaló que está dispuesta a sentarse a conversar sobre el tema con la pareja y también señaló que, pase lo que pase, los años de amistad no se borran.

"Ya me calmé, estaba más molesta en la mañana. No voy a permitir esto, todo tiene un límite. Los años no amistad no se borran, todo eso queda y gracias por escuchar mi parte", concluyó. ¿Logrará amistarse con Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz? Solo el tiempo y los implicados en este "problema" lo saben. Esperemos a ver qué pasa en las próximas horas.