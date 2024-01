Flavia Laos despreocupada ante salida de Austin Palao con nueva chica: "Qué bien, podemos hacer lo que queramos"

Flavia Laos, la talentosa actriz que nos ha conquistado en la pantalla, ha hablado alto y claro sobre la reciente salidita de su ex, Austin Palao, con una misteriosa morena. En una entrevista para "Amor y Fuego", Laos dejó claro que el asunto le resbala.

A Flavia Laos le resbala las saliditas de Austin Palao

El mundo de la farándula se estremece nuevamente con los destellos de romance de Austin Palao. Esta vez, las cámaras de "Amor y Fuego" captaron al influencer en plena fiesta junto a una misteriosa dama, y las imágenes hablan por sí solas

Ante este nuevo capítulo en la vida amorosa de su ex, Flavia Laos respondió con una calma admirable. En una entrevista, Laos soltó: "¡Bueno...! ¡Qué bien! O sea, qué bueno. Mira... cada uno está separado hace tiempo. Podemos hacer lo que queramos con nuestras vidas".

"Yo estoy muy enfocada en mi trabajo, mis cosas. Él está en lo suyo también como han podido ver. Entonces este... qué bueno", aseguró. La actitud relajada de Laos revela que el tema del romance de su ex no la perturba en lo más mínimo.

¿Y quién es la nueva figura en la vida de Austin Palao? Nada menos que Ana Lucía Galdós, la ex de Ike Parodi, hermano de Patricio Parodi. Galdós, apasionada por el deporte y el bienestar, ha dejado su huella en diferentes rincones del mundo como París, Suiza, Madrid, París, Londres y más.

Pero eso no le preocupa a Flavia Laos, quien comentó sin rodeos: "Yo no miento. Yo no estoy enfocada en hombres ahorita. Estoy enfocada en mí. Yo sé que es loco, pero creo que mi energía está muy enfocada en que yo quiero internacionalizar, entonces en eso estoy". Laos deja claro que su enfoque está en su propio crecimiento y metas personales.

Flavia Laos se reencuentra con Ale Fuller y Mayra Goñi

En cuanto al reencuentro con sus excompañeras de "Ven Baila Quinceañera", Ale Fuller y Mayra Goñi, Flavia compartió detalles emocionantes. Sobre Mayra Goñi, Laos expresó: "Sí, de verdad que ha sido un momento muy emotivo. Mayra siempre tiene un gran corazón, siempre me dijo que deberían amistarse, todo y y las dos queríamos, pero nadie nos daba el impulso a hacerlo".

Sobre las especulaciones de rompimiento por romper códigos, Laos señaló: "Chicos, no vamos a hablar nada de lo que ha sucedido. Hemos conversado, hemos pasado a la página, se han dicho muchas cosas que no son reales".

Ante la pregunta sobre si le molesta que Ale Fuller sea amiga de Luciana Fuster, Laos respondió: "Cada uno tiene derecho de ser amigo quien sea. De verdad que hoy en día estoy en un momento en el que quiero dejar esa mochila atrás de tener enemistades y quiero estar bien con la gente".

En resumen, Austin Palao sigue escribiendo su historia de amor, y Flavia Laos demuestra que está decidida a construir la suya sin dejar que los romances del pasado le quiten la paz.