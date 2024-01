¡Soltero y sin frenos! Austin Palao olvida a Flavia Laos y luce cariñoso con una joven en fiesta

Austin Palao, el galán exguerrero, fue captado en plena acción cariñosa con una misteriosa chica en una fiesta en el sur de Lima. Se acabó el amor con Flavia Laos y ya tiene nueva compañía.

Austin Palao baila pegadito con una chica

En las imágenes que nos trae "Amor y Fuego", se ve a Austin bien cariñoso con una misteriosa joven. Nada de lágrimas, parece que Austin ya está en modo fiesta y puso su brazo alrededor de la espalda de esta chica, un abrazo bien acaramelado. Y no se detiene ahí, también le está hablando cerquita al oído y acariciando su brazo.

Pero eso no es todo, el chico reality hasta la invitó a su espacio privado, el famoso box de la fiesta. Aquí agarra la cabeza de la misteriosa dama. Aunque estuvo bien cerca, Austin no se quedó toda la noche con la joven. Austin se fue del evento acompañado de su amigo Diego Rodríguez.

Hace unos días, Flavia Laos nos dijo que su romance con Austin quedó en el pasado, ¡y parece que Austin le tomó la palabra! La expareja se fue por caminos separados, y ahora Austin Palao está disfrutando de su soltería en un evento en el sur limeño con una compañía que está dando qué hablar.

Y aquí viene lo más jugoso: según Peluchín, la joven en cuestión podría ser nada más y nada menos que la ex de Ike Parodi, el hermano de Patricio Parodi. "La farándula siempre sorprendiendo, ni en Netflix vemos algo así", dijo Peluchín entre risas.

Sucede que la expareja de Flavia Laos (su ex) es Patricio Parodi. Y ahora Austin Palao habría estado en saliditas con la antigua pareja del hermano del ex de su ex. ¿Muy confuso, no? Lo curioso es que todos los hombres coinciden en que han participado en "Esto es Guerra". ¿Será que se las presentan entre ellos o todo es coincidencia por ser del medio?

Mamá de Flavia Laos aprueba que esté soltera

Pero eso no es todo. La mamá de Flavia Laos, Patricia Urbina, también ha tenido algo que decir. Está feliz con la separación de su hija y Austin. ¿Por qué? Porque ahora Flavia puede concentrarse en sus metas y proyectos. "Prefiero que esté sola", declaró con toda la calma del mundo.

Y para cerrar con broche de oro, el eterno dilema: ¿Por qué terminaron Austin Palao y Flavia Laos? Ante las especulaciones, Flavia negó que la falta de romanticismo o alguien más fuera la causa. "No para nada. Estoy súper enfocada en mis ensayos, no tengo tiempo para nada", dijo ella.

El drama sigue. Austin Palao y Flavia Laos continúan siendo los protagonistas de esta historia llena de chismes y corazones rotos. Estaremos atentos a cada nuevo capítulo de la vida de Austin Palao y Flavia Laos, ya sea juntos o separados.