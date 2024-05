Franco Cabrera y Alex Béjar se pronuncian tras ampay besándose: ¿Qué dijeron?

Franco Cabrera, conocido en el ambiente de la televisión y recordado por su relación con Ethel Pozo, ha sido recientemente el foco de los paparazzis. Fue captado en un íntimo momento con la actriz Alex Béjar durante la fiesta de 'Cochinola'. Sin embargo, cuando se le preguntó al respecto, Cabrera tuvo una respuesta contundente que dejó poco espacio para más preguntas. A su vez, la actitud de la actriz fue similar cuando fue consultada.

Franco Cabrera y Aléx Bejar se pronuncian tras besos

En un encuentro reciente con "Amor y Fuego", Franco Cabrera, conocido conductor deportivo y expareja de Ethel Pozo, ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática. Tras ser captado besándose con la actriz Alex Béjar en la celebración de 'Cochinola', Cabrera ha decidido mantenerse firme en su postura de no discutir detalles personales con el público.

"No hablo de mi vida privada, disculpa. No hablo nunca de mi vida privada. No te puedo responder sobre mi vida privada porque no hablo de mi vida privada. Es lo único que te puedo decir, es mi principio de vida no hablar sobre mi vida privada en medios. Te agradezco la pregunta. Yo hablo sobre mi trabajo, no sobre otras personas", afirmó Cabrera al reportero de "Amor y Fuego", dejando claro que mantiene su vida personal lejos de los reflectores.

Por su parte, Alex Béjar también fue alcanzada por las preguntas de los reporteros, pero su respuesta fue igualmente evasiva y breve. A través de un mensaje de WhatsApp, la actriz simplemente dijo: "¿Quién eres? ¿Consultarme qué? Hola. ¡No voy a hablar! Pero gracias", mostrando su deseo de no profundizar en el tema.

En el ojo público

Desde el ampay, Franco Cabrera ha sabido manejar la atención mediática, utilizando su repentina exposición para promocionar marcas en sus redes sociales. "Hoy tengo su atención", mencionó en una de sus historias de Instagram mientras promocionaba una marca deportiva, aprovechando el momento para su beneficio profesional.

Alex Béjar, en cambio, se ha mantenido más discreta, compartiendo únicamente contenidos relacionados con su carrera, como la promoción de una película peruana en la que participa. Su publicación en Instagram estuvo acompañada de la frase: "Una gran historia. Con ganas de verla", junto a unos emojis de corazón rojo, mostrando su enfoque en su trabajo actoral más que en los escándalos.

Historia de Alex Béjar sobre película. (Foto: Instagram)

Este episodio resalta cómo tanto Cabrera como Béjar prefieren mantener su vida personal bajo llave, enfrentando la curiosidad pública con una firme postura de privacidad. Esta situación también plantea reflexiones sobre los límites entre la vida pública y privada de las figuras mediáticas. Mientras los fans y los curiosos pueden quedarse con ganas de más detalles, por ahora, ambos artistas han dejado claro que ciertas áreas de sus vidas no las desean compartir a la gente.