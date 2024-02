"Fueron 7 años separadas", Flavia Laos revela cómo fue su reconciliación con Ale Fuller

Flavia laos confesó que sintió cuando se reencontró con su amiga Ale Fuller y es que ambas estuvieron distanciadas durante varios años por diferencias que no habían logrado resolver juntas.

La modelo recalcó que fue un momento muy especial ya que Ale había sido su amiga de toda la vida pues desde muy pequeñas empezaron en el mundo de la actuación por lo que desde ese entonces su amistad se fortaleció.

Emotivo reencuentro

Flavia Laos fue invitada especial en el programa de espectáculos de Jazmín Pinedo, es ahí donde la 'Chinita' no dudó en preguntarle a la modelo como fue su reencuentro con Ale Fuller con quien había marcado su distancia desde hace varios años.

La cantante no dudó en emocionarse pues no pensaba que ese momento se llegaría a dar ya que no tenían amigos muy cercanos en común que permitiera que ambas limen sus asperezas.

"Fueron 7 años distanciadas", dijo en un primer momento Laos pues compartió con Ale diversos momentos de su niñez ya que ambas se desarrollaban en el mismo mundo de la actuación.

"Nosotras teníamos muchos recuerdos juntas", siguió diciendo por lo que su amistad le hizo mucha falta durante esos largos 7 años en los que cada una creció de manera personal.

Asimismo, Flavia recalcó que ella si quería conversar con Ale pero no tenía los medios para hacerlo y fue ahí donde apareció su entrañable amiga Mayra Goñi.

"No había la persona q nos una y esa fue Mayra. Mayra una hermosa ha sido nuestro angelito", agregó la modelo feliz de que la cantante haya sido el medio para poder fortalecer la amistad que creía perdida.

Cabe resaltar que actualmente, Flavia Laos se encuentra enfocada en sus proyectos personales sin ningún interés amoroso tras su separación de Austin Palao.

¿Cómo fue su reencuentro?

Cuando se veía lejana la posibilidad de un reencuentro entre Ale Fuller y Flavia Laos, lo impensado sucedió. Mediante sus redes sociales, las actrices no dudaron en compartir su alegría por esta nueva oportunidad que se dan y remecieron las redes sociales.

"Los tiempos de Dios son perfectos", posteó Ale Fuller, acompañada de algunas fotos que se tomó junto a Mayra Goñi y Flavia Laos. Ante esto, la exnovia de Austin Palao no dudó en contestar el mensaje y recordó su etapa de "quinceañera".

"Fue muy muy lindo y emotivo este reencuentro y sobre todo poder hablar de muchos temas importantes que estaban pendientes. Las adoro hermanas, mis quinceañeras forever", respondió Flavia Laos.

Esto causó gran revuelo en redes sociales, donde diversos usuarios se pronunciaron al respecto. Muchos cibernautas las consideran como la "santísima trinidad quinceañera", esto por su participación en "VBQ".

"Se volvieron a juntar por fin", "yo sabía que este día llegaría", "lo que Dios une, que Pablo Heredia no lo destruye", "que bonito, me hicieron recordar mi infancia con esas fotos", "muchos éxitos chicas", se puede leer en redes.