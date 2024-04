¡Fuerte y claro! Alejandra Baigorria "explota" tras críticas por encuesta sobre su boda con Said: "La gente se eriza"

¡No aguanta "pulgas"! Como de costumbre, Alejandra Baigorria utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores. Esta vez, pidió ayuda a todos sus fanáticos para que le den ideas sobre cómo organizar su próxima boda con Said Palao, sin embargo, el resultado no fue el esperado. Según contó la "Gringa de Gamarra", diversos cibernautas empezaron a criticarla por este acto, por lo cual, no aguantó más y salió al frente para responderles, fiel a su estilo.

Alejandra Baigorria responde a sus críticos en redes sociales

En enero del presente año, Said Palao se animó a pedirle la mano a Alejandra Baigorria. Este acontecimiento llenó de emoción a la rubia y a todos sus seguidores, quienes de inmediato empezaron a preguntarse cómo, cuándo y dónde será la tan ansiada boda.

Como es costumbre en ella, una vez más, Alejandra Baigorria utilizó sus redes sociales para expresarse al respecto y pidió algunos consejos para la realización de su boda con el integrante de "Esto es Guerra". Una de las principales dudas de la "Gringa de Gamarra" es si sería mejor casarse por civil y religioso el mismo día o hacerlo por separado.

Por ello, esta duda intentó resolverla en redes sociales, donde buscó el apoyo de sus seguidores. "Tengo una encuesta que hacerles. Mañana tengo cita con la wedding planner y ya me ha ido adelantando, si quiero hacer religioso y de ahí civil con la fiesta juntos o si quiero que el padre vaya al lugar donde me voy a casar... Aquí les voy a dejar una encuentra y ustedes me van recomendando ", señaló.

Alejandra Baigorria encuesta sobre su boda

Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando un sinfín de cibernautas empezaron a criticarla por esta encuesta, ya que consideran que no debe pedir ayuda para la organización de su boda. Por ello, fiel a su estilo, envió una contundente respuesta a todos sus detractores.

"No entiendo por qué la gente se eriza cuando pongo, simplemente, que me sugieran sobre el matrimonio. Yo no me he casado nunca y quisiera que la gente que se casó, de repente, me sugiera y no tiene nada de malo. No quiere decir que vaya a hacer lo que me diga la gente, pero sí me encanta compartir con mi gente, con mi comunidad", señaló la conductora de "Consume Perú".

Fecha confirmada

Hace unas semanas, Alejandra Baigorria fue entrevistada por las cámaras de "Amor y Fuego" y causó gran asombro al confesar que hasta ese entonces no se había sentado a planificar nada respecto a su boda. Los rumores, como de costumbre, empezaron a circular y al parecer, la "gringa" se puso las pilas, pues recientemente, en "Mande quien mande" se animó a dar reveladores detalles sobre su próximo matrimonio con Said Palao.

"Yo ya tengo mi fecha, mis cosas listas, avanzando de a pocos", señaló en un primer momento Alejandra Baigorria. María Pía Copello no perdió la oportunidad y le pidió que compartiera la fecha exacta, a lo que la "Gringa de Gamarra" se negó.

Sin embargo, para alegría de todos sus seguidores y los de Said Palao, la exchica reality reveló un aproximado de la fecha en la cual le dará el ansiado "sí, acepto" al popular "Samurai".