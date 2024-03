¡Fuertes imágenes! Sebastián Lizarzaburu muestra los resultados de su delicada operación

Sebastián Lizarzaburu ya se encuentra fuera de peligro luego de haberse sometido a una delicada operación por lo que el deportista mostró en sus historias cómo quedó la cicatriz de esta intervención que por poco ya amenaza su vida.

La expareja de Andrea San Martín agradeció a sus fanáticos y a sus familiares por el apoyo constante en estos momentos donde necesita todo el respaldo emocional para su pronta recuperación.

Fuera de peligro

Sebastián Lizarzaburu comunico a través de sus redes sociales que ya se encuentra fuera de peligro y que es cuestión de tiempo que le den de alta para que pueda recuperarse en su domicilio, sin embargo, compartió en sus redes cómo ha quedado la gran cicatriz que le ha dejado esta intervención.

"Los puntos no son de hilo absorbente porque dicen que la infección puede comer los puntos y fue. En el último está el dren: que ayer drenó y sacó lo que tenía que sacar. Herida limpia un día más de antibióticos. Si mañana el dren ya no bota nada y ven todo limpio me voy a casa a recuperarme", escribió el popular 'Hombre roca' en una imagen donde mostraba esta gran herida en su cuerpo pero que felizmente se encuentran ya mucho mejor y fuera de peligro.

Sebastián Lizarzaburu muestra los resultados de su operación

Asimismo, Sebastián recalcó que todavía su futuro deportivo es incierto debido a la recuperación que tiene que pasar para poder volver ya apto para el gimnasio. Pese a ello reafirmó su compromiso con la competencia que ya se acerca y espera que este tiempo de descanso lo ayude para reincorporarse poco a poco a su estricta vida deportiva.

"Mi competencia sigue en pie y en plan para agosto en Miami. Si Dios quiere mi recuperación será rápida volveré al gimnasio y mi cuerpo mejorará rápido y podré llegar en el mejor nivel posible Si de algo estoy seguro es que mi objetivo está más claro que nunca", afirmó el modelo.

Sebastián Lizarzaburu está hospitalizado en una clínica

El reconocido fisicoculturista y exguerrero, Sebastián Lizarzaburu, ha causado gran preocupación entre sus seguidores al ser hospitalizado en una clínica y permanecer en reposo durante varios días. ¿Qué ha sucedido con él?

La noticia de su internamiento surgió cuando Sebastián publicó un video desde su cama de hospital, conectado a diversos equipos médicos, lo que generó alarma en sus seguidores y seguidoras.

En sus propias palabras, Sebastián compartió su experiencia: "Días súper complicados, encima con la mudanza y para cerrar con broche de oro... Una prueba más que me ponen en el camino que debo superar. Dicen que a los guerreros más fuertes les ponen las batallas más duras. Pero a ver... dame una por una... no todas a la vez. En fin, aquí estoy, viniendo a la clínica por una vaina que pensé que sería rápida y me iría a mi casa y terminé internado".

Sebastián reveló que los médicos lo están preparando para una cirugía, la cual no esperaba, ya que se encontraba en medio de una mudanza cuando tuvo que ser llevado de emergencia al centro médico.