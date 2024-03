Tula Rodríguez sobre "Los otros Concha" y coincidir con programa de Magaly: "No somos competencia"

¡Atención, amantes de la farándula! Aquí llega una noticia emocionante sobre el regreso de Tula Rodríguez a las telenovelas. Su programa que se estrenará en América Televisión coincidiría en horario con el programa de Magaly Medina en ATV. ¿Qué dijo Tula antes esto? Prepárense para conocer todos los detalles.

Tula Rodríguez sobre "Los otros Concha" sin miedo a tener el mismo horario con Magaly Medina

La querida actriz Tula Rodríguez está de vuelta en la pantalla con la telenovela "Los otros Concha", donde interpretará a Estela, un personaje que descubre que su pareja le ha sido infiel. ¡Vaya drama!

"Estela es una mujer chamba, trabajadora, que saca adelante a sus tres hijos. Su pareja tenía una relación paralela y le fue infiel. Eso no aguantaría yo, nada con los cachos", contó Tula.

En una entrevista exclusiva, Tula compartió cómo se conecta con su personaje en la vida real. Ella misma se describe como una mujer trabajadora y luchadora, pero si alguien le fuera infiel como a Estela, no habría lugar para perdones.

Cuando se le preguntó si alguna vez había perdonado una infidelidad, Tula fue firme: "No, a menos yo no me enteré de que me hayan engañado. Ahora estoy sola, quiero un amor que sume; de lo contrario, mejor solita". ¡Una respuesta directa y contundente!

Pero aquí viene lo interesante. La telenovela de Tula coincidirá en horario con el programa de Magaly Medina. ¿Qué piensa Tula al respecto? Nada de rivalidades aquí. Tula asegura que ambos programas son diferentes y que hay espacio para todos. "No somos competencia, nosotros somos ficción y ella farándula, hay público para todos", dijo Tula con seguridad.

Tula se baña en aceite de posibles críticas de Magaly

En este sentido, Tula Rodríguez profundizó sobre la coincidencia de horario con "Magaly TV La Firme". Aseveró que el público decidirá qué quiere ver y que ambos programas son totalmente diferentes.

"Yo no compito con nadie. Esto es ficción, el chisme es rico, a cualquiera le gusta, muchas veces he cambiado de canal no voy a decir que no y ahora con todo lo que ha pasado, te desconectas con el chisme, pero creo que esta es una opción completamente diferente", comentó Tula Rodríguez.

En ese sentido aseguró que con su telenovela los espectadores se relajarán. "Es ficción y te vas a relajar, te vas a reír, acá nada es en serio, todo es ficción, creo que son dos opciones completamente diferentes mientras una es chisme lo otro es humor y producción nacional", dijo.

Tula también mostró confianza ante posibles críticas de Magaly Medina. Está en un punto de su vida donde eso ya no le afecta. Desea éxito a todos, pero que a su producción le vaya mejor.

"Ya estoy muy adulta para que me afecte algo, bien difícil que algo me afecte a estas alturas de mi vida, que les vaya bien igual pero a nosotros que nos vaya mejor", concluyó Tula Rodríguez.

Pero eso no es todo. Tula también habló sobre la salida de Gisela Valcárcel de América TV. Dice que no se considera la "reina" del canal y que todos tienen derecho a buscar nuevas oportunidades. ¡Una actitud muy positiva de parte de Tula!

Así que, ya lo saben. Tula Rodríguez vuelve con fuerza a la pantalla chica, y esta vez viene cargada de drama, emoción y una buena dosis de humor en "Los otros Concha".