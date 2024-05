Gerente de Latina confirma demanda de Cristian Rivero, pero asegura: "Todos son bienvenidos"

¡Pleito a la vista en Latina! El gerente general del canal, Patricio Hernández, tuvo que salir a dar la cara después de que se destapara la demanda de Cristian Rivero contra Latina. La noticia, que ha sacudido el mundo de la televisión, se confirmó en medio de la presentación de la telenovela "Pituca sin lucas".

Gerente de Latina confirma demanda de Cristian Rivero

El mundo de la farándula está que arde con el último escándalo que sacude al canal de San Felipe. Patricio Hernández, gerente general de Latina, ha roto su silencio respecto a la demanda interpuesta por el conocido presentador de televisión Cristian Rivero. Durante la presentación de la nueva telenovela "Pituca sin lucas", Hernández ha tenido que enfrentar las preguntas de los medios sobre este delicado asunto.

"Generalmente son temas sobre los cuales Latina, sea cual sea la circunstancia, no queremos hablar, porque como se trata de temas privados no quisiéramos violentar esa condición de privacidad", expresó el gerente, intentando poner paños fríos a la situación. A pesar de su negativa a profundizar en el caso, confirmó que efectivamente hay una demanda en proceso, aunque prefirió no entrar en detalles sobre las causas o el estado actual de la misma.

En un giro que busca tranquilizar los ánimos y disipar los rumores, Hernández ha asegurado que no existe ninguna prohibición contra Rivero que le impida ingresar a las instalaciones de Latina. "Todos los profesionales que han trabajado en Latina han sido parte de nuestra historia y solo tenemos agradecimiento y valoración hacia todos ellos, por lo tanto, todos son bienvenidos", afirmó con firmeza.

Este conflicto legal llega después de que Cristian Rivero decidiera tomar acciones legales contra el canal por lo que él considera incumplimientos relacionados con pagos durante su tiempo en la empresa. Rivero, que durante más de una década fue el rostro de populares programas como "La Voz Perú" y "Yo Soy", habría buscado resolver sus reclamaciones a través del sistema judicial, generando así esta situación de tensión con su antiguo empleador.

Sin nada más que decir

El gerente general intentó mantener un tono conciliador y respetuoso hacia Rivero durante toda la conversación, enfatizando el respeto y la gratitud hacia el trabajo previo del presentador en el canal. "Nosotros no tenemos nada qué decir ni pronunciarnos", concluyó Hernández, indicando que preferirían manejar el asunto discretamente y a través de los canales legales correspondientes.

Mientras tanto, Cristian Rivero ha seguido adelante con su carrera, participando en otros proyectos y manteniendo su presencia en el mundo del entretenimiento, aunque ahora desde otros escenarios. Su salida de Latina y los detalles alrededor de su demanda continúan siendo un tema de interés público y especulación en el mundo del espectáculo.

La situación entre Cristian Rivero y Latina es un claro ejemplo de cómo las disputas legales pueden surgir incluso en las relaciones laborales más destacadas y aparentemente exitosas. La resolución de este caso no solo será crucial para las partes involucradas, sino que también podría sentar un precedente importante para la industria televisiva en Perú.