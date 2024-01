"Gracias Domínguez": Fabio Agostini 'trollea' a Christian Domínguez confirmando que sí le "prestó su camioneta"

Después de ser arrastrado por sus seguidores en el incidente de Christian Domínguez, Fabio Agostini optó por abordar la situación de forma cómica en sus redes sociales. En un video divertido, pidió a sus amigos Mario Irivarren, Said Palao y Austin Palao que le prestaran su camioneta durante cierto horario, alegando un encuentro con una mujer. Sin embargo, ninguno lo ayudó hasta que llamó al cantante Christian Domínguez. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Fabio Agostini pidiendo la camioneta a sus amigos

Como recordarán, Magaly Medina expuso una de las historias en Instagram del cantante de cumbia donde mencionaba a un individuo llamado 'Fabio', al cual afirmaba haberle prestado su camioneta entre las 5 y las 7 de la tarde, aunque declaraba que la devolvió en mal estado. Sin embargo, Mary Moncada, figura central del incidente en 'Magaly TV La Firme', afirmó que en ese intervalo de tiempo el cantante la estaba buscando, lo que sugiere que lo dicho por Christian en redes sociales era simplemente una excusa.

Ante esta situación, el modelo Fabio Agostini recurrió a sus redes sociales para comentar sobre la supuesta infidelidad del cantante de cumbia con la mujer de 35 años. Él expresó su opinión sobre cómo el cantante había mencionado su nombre como excusa para sus acciones sobre su infidelidad a Pamela Franco. No obstante, en el video se observa que todos sus amigos rechazaron su petición.

En el video publicado en TikTok, Agostini intenta convencer a Mario Irivarren, quien declina la propuesta mencionando que es demasiado arriesgado. "Mario, hermanito, necesito que me prestes tu camioneta de 5 a 7 de la tarde, por favor. Te la entrego limpia", le dice Fabio a Mario. "Jajaja, no hay forma, hermano. Imposible, muy peligroso contigo. Te quiero mucho varón, pero no", le responde el popular 'Clavera coqueta'.

Trollea a Christian Domínguez

Tras recibir negativas de todos sus amigos, al parecer se pone en contacto con Christian Domínguez, cuyas imágenes comprometedoras con Mary Moncada fueron mostradas más tarde. En un tono jocoso, Agostini comenta: "Me parece que ya sé quién me va a prestar su camioneta, este no falla. Christian Domínguez, este sí, me la presta", se le escucha decir al modelo en gesto satírico.

Cabe resaltar que esto surge en medio de las revelaciones de la conductora de 'Magaly TV La Firme', quien presentó más pruebas sobre la infidelidad de Christian Domínguez a Pamela Franco. La respuesta humorística de Fabio introduce un toque cómico a una situación llena de controversia y drama, marcada por la infidelidad de Domínguez, la cual fue evidenciada por Moncada a través de audios y mensajes.