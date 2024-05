Guadalupe Farfán hizo conmovedora promesa a Jorge Guerra: "Si tú renuncias a 'AFHS', yo también"

Guadalupe Farfán, la encantadora July de "Al fondo hay sitio", ha dejado a todos sorprendidos con una declaración de lealtad hacia su compañero de elenco, Jorge Guerra. Durante una reciente entrevista en el podcast de Guerra, "Quitándose la máscara", ambos actores compartieron detalles sobre la sólida amistad que han construido tras años de trabajar juntos en la popular serie.

Guadalupe Farfán y la promesa a Jorge Guerra

La actriz Guadalupe Farfán, nuestra querida July, ha hecho una declaración que ha tocado los corazones de todos los seguidores de la serie. En una reciente entrevista para el podcast de Jorge Guerra, "Quitándose la máscara", Farfán ha prometido algo muy especial a su compañero de reparto y gran amigo.

Durante la charla, Guerra le preguntó a Farfán cómo se sentiría si él no estuviera en el set, a lo que ella respondió con una promesa que muestra la profundidad de su amistad: "No, ni siquiera sé cómo comenzamos esta relación sentimental. Ayuda mucho tener en el trabajo a una persona que esté contigo. Jorgito es mi familia y no me lo imagino. Si tú renuncias, yo también renuncio", dijo Farfán entre risas, dejando claro que su relación va más allá de las cámaras.

Este intercambio no solo reveló la fuerte conexión que tienen como amigos, sino que también demostró el apoyo incondicional que se brindan mutuamente. A pesar de que muchos fans han imaginado verlos juntos como pareja, ambos actores han enfatizado que su relación es puramente fraternal. Farfán incluso bromeó diciendo que estar juntos sería como "incesto", ya que se ven como hermanos.

Jorge Guerra, por su parte, se mostró muy emocionado por las palabras de Farfán, pero aseguró a los fans que no planea abandonar la serie. "Eso no va a pasar", afirmó, aunque admitió que sin Farfán, su experiencia en el set sería mucho más difícil. Además, mencionó: "Yo creo que aprenderías porque eres muy fuerte pero sería mucho más complicado".

Guadalupe y su amistad con Jorge

La entrevista se ha convertido en un tema de conversación entre los seguidores de la serie, quienes aprecian ver el fuerte lazo que existe entre los actores. Farfán también comentó sobre la importancia del apoyo familiar y de amigos en un trabajo tan exigente como el de la actuación: "Sin el deporte, sin los amigos, sin la familia, esta dinámica que es tan matada sería mucho menos llevadera", explicó.

Con esta tierna promesa, Guadalupe Farfán y Jorge Guerra no solo han reforzado su amistad, sino que también han demostrado cómo las relaciones personales pueden ser un pilar esencial en el mundo del espectáculo.

Esta historia de amistad seguramente continuará resonando con los fans, quienes esperan ver más de estos momentos de complicidad entre los personajes en las próximas temporadas de "Al fondo hay sitio". Estaremos pendientes de cualquier novedad al respecto.